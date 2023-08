PiS wysyła #POdoreklamówek. Politycy w całym kraju mówią o bezpieczeństwie Polski

#POdoreklamówek – takim hasłem politycy Prawa i Sprawiedliwości wypominali konkurentom z Platformy Obywatelskiej, że w czasachswoich rządów za mało dbali o obronność kraju. W trakcie konferencji w różnych miejscach Polski przedstawiciele PiS-u pokazywali z kolei, ile ich rząd robi dla bezpieczeństwa Polaków.

Kaczyński do PO: Bezpieczeństwo to dla was zbyt poważna sprawa

Akcję zapoczątkował spot z udziałem prezesa PiS.. – Platforma mówi coś o bezpieczeństwie. A za ich czasów znikały jednostki wojskowe i posterunki Policji. W sumie ponad tysiąc – mówi na nagraniu Jarosław Kaczyński. PiS przypomina, że za czasów PO zlikwidowanych zostało 629 baz wojskowych i 477 posterunków policji. Od 2015 roku, gdy władzę przejęło Prawo i Sprawiedliwość, utworzonych zostało 20 baz wojskowych na wschodzie kraju i 163 posterunki policji. PiS podkreśla, że za jego kadencji na obronność wydano już 137,18 mld złotych, a za rządów PO – 37,5 mld.

W spocie przypomniano też wypowiedź Donalda Tuska, który twierdził, że zapora na granicy polsko-białoruskiej nie powstanie w ciągu trzech lat. – Powiedzieć można wszystko. Ale liczą się czyny, a nie słowa. Więc PO – reklamówki w ręce i do biegania. Bezpieczeństwo to dla was zbyt poważna sprawa – konkluduje Jarosław Kaczyński. To nawiązanie do posła PO Franciszka Sterczewskiego, który z reklamówką produktów usiłował przedrzeć się do migrantów koczujących w Usnarzu Górnym w początkach kryzysu na granicy polsko-białoruskiej.

O inwestycjach w obronność Jarosław Kaczyński mówił także dwa dni temu, gdy komentował incydent z białoruskimi śmigłowcami. – Budowana obecnie wielopiętrowa obrona przeciwlotnicza będzie jedną z najnowocześniejszych w Europie, a może nawet i na świecie. Budujemy również potężną artylerię rakietową, liczącą kilkaset systemów pozwalających zniszczyć zgrupowanie przeciwnika, który próbowałby przekroczyć granicę – tłumaczył lider Prawa i Sprawiedliwości.

Konferencje posłów PiS. Morawiecki: PO rządach PO z polskiej armii pozostały zgliszcza

W ślad za spotem PiS-u poszedł szereg konferencji z udziałem parlamentarzystów w całej Polsce. O bezpieczeństwie mówił m.in. premier Mateusz Morawiecki w Wejherowie, minister Przemysław Czarnek w Lublinie czy minister Mariusz Błaszczak w Siedlcach. – Bezpieczeństwo jest bardzo poważną sprawą. Po rządach PO z polskiej armii pozostały zgliszcza i nie trzeba było do tego żadnej wojny – twierdził szef rządu.

O wydatkach na obronność przed odtworzoną w 2020 roku jednostką wojskową mówił minister edukacji Przemysław Czarnek. – W tym roku na obronność wydamy 137 mld zł – jest to o 100 mld zł więcej niż w ostatnim roku rządów PO-PSL. Dzięki środkom na obronność budujemy obronę przeciwlotniczą i artylerię. Wydajemy pieniądze na zbrojenia i na odbudowę Wojska Polskiego – wyliczał. Wtórował mu Michał Moskal. – Lublin jest symbolem likwidowanych jednostek wojskowych za rządów PO-PSL. Dziś jednostki wojskowe są tutaj odtwarzane. Odeszliśmy od doktryny obrony Polski na linii Wisły – mówił przewodniczący Forum Młodych PiS.

Błaszczak w Siedlcach, Sasin w Suwałkach

W Siedlcach z żołnierzami 18. Dywizji Zmechanizowanej spotkał się minister Mariusz Błaszczak. Szef resortu obrony przyponial, że jednostka powstała w 2018 roku, a obecnie dynamicznie się rozwija i ma na swoim wyposażeniu m.in. czołgi Abrams. – Inwestycje w Wojsko Polskie zwiększają rozwój Polski lokalnej. Zapewniamy bezpieczeństwo całej wschodniej flance NATO i mamy bardzo dobre relacje z naszymi sojusznikami. Zapewniam, że będziemy bronić każdego skrawka Rzeczpospolitej Polskiej – zarzekał się szef MON.

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin w Suwałkach wskazywał, że „Polska wschodnia jest pod szczególną uwagą i opieką rządu Prawa i Sprawiedliwości”. – Odrzuciliśmy politykę naszych poprzedników, czyli inwestowania w duże ośrodki. Przyjęliśmy politykę zrównoważonego rozwoju, inwestujemy w Polskę lokalną – tłumaczył.

