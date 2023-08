6 sierpnia policja uruchomiła system Child Alert w związku z zaginięciem Wiktorii K. z Sosnowca. Rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka potwierdził portalowi TVP Info, że udało się odnaleźć dziewczynkę. 11-latka jest bezpieczna. Wiktoria K. poprzedniego dnia przed godziną 19. wyszła z miejsca zamieszkania i do momentu odnalezienia nie wróciła do domu, ani nie skontaktowała się ze swoimi najbliższymi. Po raz ostatni była widziana w okolicach ulicy 11 Listopada.

Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach podkreśliła, że z uwagi na dobro dziecka nie chce ujawnić żadnych szczegółów dotyczących jej odnalezienia. Podkreśliła, że Wiktorię K. udało się namierzyć w poniedziałek ok. godz. 6:40.

Wiktoria K. z Sosnowca odnaleziona. Zaginionej dziewczynki szukano przez Child Alert

– Docierali do osób, docierali do świadków, z którymi jako ostatnimi miała kontakt. Policjanci również próbowali dotrzeć do nagrań z monitoringu, które mogłyby coś zarejestrować. Został ogłoszony również Child Alert. Jest to procedura pozwalająca na jak najszerszy dostęp do odbiorców, by ta informacja o zaginięciu dotarła do rzeszy ludzi, którzy też być może posiadaliby jakiekolwiek informacje mogące nam pomóc w odnalezieniu dziewczynki – tłumaczyła Sabina Chyra-Giereś.

Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach dodała, że w związku z uruchomieniem procedury Child Alert otrzymywano „bardzo wiele informacji i wskazówek”. – Każdą z tych informacji weryfikowaliśmy, sprawdzaliśmy, jednak to działania policjantów z Sosnowca, wspartych policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i z Komendy Głównej przyczyniły się w głównej mierze do odnalezienia dziecka – podsumowała.

