Niemowlak pod wpływem narkotyków. Trafił do szpitala w ciężkim stanie

W piątek, 4 sierpnia władze wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Legnicy na Dolnym Śląsku zawiadomiły policję o niemowlaku odurzonym substancjami psychoaktywnymi. 2,5-miesięczne dziecko początkowo wykazywało objawy zatrucia pokarmowego, jednak badania wykazały obecność narkotyków w jego organizmie. Lekarze i personel medyczny, dzięki szybkiej reakcji, uratowali życie i zdrowie niemowlęcia, któremu obecnie nie zagraża niebezpieczeństwo.

Legnica. Niemowlę odurzone środkami psychoaktywnymi

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy zatrzymali rodziców dziecka – 25-letnią matkę oraz 30-letniego ojca, który zgłosił się z niemowlęciem do szpitala. Prokuratura Okręgowa przedstawiła im zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

„Czyn ten zagrożony jest karą do 5 lat pozbawienia wolności” – czytamy w komunikacie policji. Minimalna kara w tym przypadku to trzy miesiące aresztu. Mężczyzna miał usłyszeć również zarzut spowodowania u niemowlęcia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co może zostać ukarany pozbawieniem wolności do lat trzech.

Rodzice byli pod wpływem narkotyków

Rodzice dziecka w chwili aresztowania mieli pozostawać pod wpływem narkotyków. W ich miejscu zamieszkania odnaleziono substancje odurzające, w związku z czym zostali oskarżeni również o posiadanie środków zabronionych. Obecnie prowadzone jest śledztwo w tej sprawie, a biegli rozważają nad kwalifikacją czynu.

Redakcja „Faktu” nieoficjalnie przekazała, że rodzice mogli celowo podawać dziecku środki psychoaktywne. W artykule poinformowano, że mieli dodawać je do mleka, żeby uspokoić dziecko i powstrzymać je od płaczu. „Fakt” ustalił, że narkotykiem wykrytym w organizmie dziecka była metamfetamina, która jednak cechuje się silnym działaniem pobudzającym.

