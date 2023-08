Defilada wojskowa 15 sierpnia. Szef MON zdradził szczegóły wydarzenia

Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego odbędzie się 15 sierpnia w Warszawie i ruszy o 14:00. Prezes PiS powiedział, że będzie ona inna niż poprzednie i pokaże zmodernizowane oblicze polskiej armii. – Zachęcamy rodaków, by przybyli na defiladę, by chcieli ją obejrzeć – powiedział.

Szef MON Mariusz Błaszczak mówił, jaki sprzęt wojskowy będzie można oglądać podczas uroczystego przemarszu.

– Abramsy już są, sukcesywnie dostarczane do Wojska Polskiego. Są też K-2, koreańskie. Abramsy są fantastyczne, jeśli chodzi o silnik (…). Są też HIMARSY-y, artyleria rakietowa. Daje możliwość rażenia przeciwnika na odległość do 300 km. Będą śmigłowce, Black Hawki– wyliczał Mariusz Błaszczak. – Będą też F-35, na razie sojusznicze, amerykańskie. Już w przyszłym roku będą z biało-czerwoną szachownicą. Również pojazdy Baobab. To wszystko, co zostało zamówione przez polski przemysł będzie można zobaczyć na defiladzie w Warszawie – powiedział.

Święto Wojska Polskiego. Mariusz Błaszczak zachęca do służby

Po zakończeniu defilady na Wisłostradzie odbędzie się piknik na błoniach Stadionu Narodowego.

–Zależy nam na tym, żeby zarówno w Warszawie jak i innych miastach zachęcić do służby w Wojsku Polskim. Na każdym pikniku będą stoiska rekrutacyjne. Naprawdę warto. Dziś zadaniem podstawowym Wojska Polskiego są ćwiczenia, jednym z podstawowych zadań jest też ochrona granicy (…). Ciągle mamy do czynienia z próbami nielegalnego przekroczenia tej granicy. Również obecność wagnerowców stanowi realne zagrożenie – mówił szef MON.

– Śp. Prezydent Lech Kaczyński mówił, jak ważna jest silna armia. My ten testament wypełniamy, dlatego zapraszam na defiladę do Warszawy 15 sierpnia, gdzie będzie można zobaczyć, jak silne jest Wojsko Polskie, jak Polska jest bezpieczna – powiedział minister obrony narodowej.

