Wyrzucił do rowu kilkanaście worków śmieci. Zdradził go szkolny sprawdzian

W sobotę, 5 sierpnia funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli otrzymali zgłoszenie o workach ze śmieciami porzuconych w rowie. Z policjantami skontaktował się mieszkaniec Szadku, który odkrył odpady, kiedy przechadzał się obok pola uprawnego.

Szadek. 41-latek wyrzucił śmieci do rowu

Funkcjonariusze przyjechali na miejsce zdarzenia i ujrzeli tam 17 czarnych worków o pojemności około 200 litrów. W środku znajdowały się zużyte kosmetyki, zabawki oraz papiery, a wśród nich niepozorna kartka, która okazała się szkolnym sprawdzianem.

Policjanci odnaleźli podpisanego na teście 12-latka, który doprowadził ich do sprawcy. Okazał się nim członek rodziny chłopca – 41-letni szadkowianin – który przyznał się do winy. Mężczyzna przybył na miejsce zdarzenia i w obecności policjantów posprzątał porzucone śmieci.

Do sprawcy doprowadził sprawdzian

Zgodnie z art. 145. Kodeksu wykroczeń, który brzmi: „kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”, mężczyzna został ukarany karą grzywny. Policja nie poinformowała o jej wysokości.

Policja w Zduńskiej Woli apeluje o niezanieczyszczanie środowiska. „Zaśmiecanie pól i lasów poza tym, że jest zabronione przepisami i grozi za to między innymi grzywna, to bywa również bolesnym ciosem dla naturalnego środowiska” – czytamy w komunikacie sierżant sztabowej Katarzyny Biniaszczyk. „Wyrzucanie odpadów do rowów, lasów lub w inne przypadkowe miejsca, jest nie tylko podłością skierowaną ku roślinom i zwierzętom, ale jest też karalne. Każdy z nas powinien reagować widząc takie zjawisko” – uczula rzeczniczka prasowa.

