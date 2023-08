„Grzyby prawem, nie towarem“. Dlaczego Jarosław Kaczyński został przyjacielem grzybiarzy?

Proponuję Państwu zrobić prosty eksperyment. Otwieramy Google Trends – wyszukiwarkę tematów, o której najczęściej pytają internauci – a następnie zestawiamy w ostatnich tygodniach popularność „grzybów“ z jakimkolwiek hasłem o charakterze społeczno-politycznym.

Od inflacji, przez Ukrainę po Donalda Tuska. Właściwie zawsze z dużą przewagą wygrywają grzyby.

Może właśnie dlatego, a nie ze względu na „odklejenie się od rzeczywistości“, Jarosław Kaczyński mówił na niedzielnym spotkaniu z wyborcami w Chełmie o grzybach?

Ktoś mu w sztabie to wyliczył, przeanalizował nośność tematu, rezonowanie wśród bazy wyborców i poszło – jak to niejednokrotnie dzieje się w pragmatyce uprawiania polityki. I to takiej, która nie kończy się na twitterowych debatach wyborców z wielkich ośrodków.