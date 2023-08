Niedzielski odwołany z funkcji ministra zdrowia. Morawiecki podjął decyzję

Premier poinformował o swojej decyzji w poniedziałek po południu. Zaproponował funkcję ministra zdrowia posłance Katarzynie Sójce, lekarce, która jest członkiem komisji zdrowia. – Jestem przekonany, że powierzenie tej funkcji pani Katarzynie Sójce to dobra decyzja. Dziś pani poseł jest dobrze do tej roli przygotowana, to lekarka, internistka, bardzo ceniona przez pacjentów – powiedział Mateusz Morawiecki.

Recepty na środki odurzające i psychotropowe. Kontrowersyjna wypowiedź ministra

Podziękował też ministrowi Niedzielskiemu za objęcie funkcji w trakcie pandemii koronawirusa. Szef rządu powiedział, że media zmanipulowały sprawę dotyczącą wystawiania recept na silne środki przeciwbólowe. –Media i strona przeciwna dokonały tutaj absolutniej manipulacji i kłamstwa. Jednak w trakcie obnażania kłamstwa doszło do pewnego błędu. By nie było dziś koncentracji na błędzie, ale tym, co jest najważniejsze, czyli dobro pacjenta, (...) taka decyzja została podjęta – wyjaśnił Mateusz Morawiecki.

W piątek, 4 sierpnia minister zdrowia Adam Niedzielski we wpisie na Twitterze odpowiedział na słowa wypowiedziane przez lekarza Piotra Pisulę w czwartkowym wydaniu „Faktów” w TVN. W programie medyk powiedział, że w wyniku wprowadzenia nowych przepisów, ograniczających możliwość zdalnego wystawiania recept na środki odurzające i psychotropowe, nie mógł przepisać swoim pacjentom po operacjach leków przeciwbólowych.

Kontrowersje wzbudził fragment odpowiedzi ministra Niedzielskiego na Twitterze. „Lek. Piotr Pisula, szpital miejski w Poznaniu, wczoraj w »Faktach« TVN: »żadnemu pacjentowi nie dało się wystawić takiej recepty«. Sprawdziliśmy. Lekarz wystawił wczoraj na siebie receptę na lek z grupy psychotropowych i przeciwbólowych. Takie to FAKTY. Jakie kłamstwa czekają nas dziś” – dodał minister. W związku z ujawnieniem tej informacji Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski zwrócił się w tej sprawie do Prokuratury i Rzecznika Praw Pacjenta.

