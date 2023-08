Kampania wyborcza oficjalnie wystartowała. Opublikowano postanowienie prezydenta

W postanowieniu prezydenta w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej wskazano, że głosowanie zostało zarządzone na 15 października 2023 roku. Weszło ono w życie z dniem ogłoszenia.

Publikacja postanowienia w Dzienniku Ustaw oznacza formalne rozpoczęcie kampanii wyborczej. Potrwa ona do 13 października do północy. Dzień głosowania poprzedzi 24-godzinna cisza wyborcza. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Wybory parlamentarne 2023. Kampania wystartowała

Przebieg kampanii wyborczej ściśle reguluje kodeks wyborczy. W czasie jej trwania komitety muszą przestrzegać między innymi limitów finansowych, oraz w określony sposób oznaczać materiały wyborcze.

W czasie kampanii komitety mogą też składać do sądu pozwy w trybie wyborczym, jeśli uznają, że konkurencji rozpowszechniają nieprawdziwe informacje na ich temat. Mogą domagać się: zakazu rozpowszechniania takich informacji, przepadku materiałów wyborczych zawierających takie informacje, nakazania sprostowania takich informacji, nakazania publikacji odpowiedzi na stwierdzenia naruszające dobra osobiste, nakazania przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały naruszone, lub nakazania uczestnikowi postępowania wpłacenia kwoty do 100 000 złotych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Tego typu wniosek rozpoznaje sąd okręgowy w ciągu 24 godzin w postępowaniu nieprocesowym.

Kalendarz wyborczy. Najważniejsze terminy

Wraz z postanowieniem o zarządzeniu wyborów opublikowany też został kalendarz wyborczy, w którym określone zostały terminy dokonania poszczególnych czynności wyborczych.

Pierwszym krokiem jest zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego, koalicyjnego komitetu wyborczego lub komitetu wyborczego wyborców. Organy partii i pełnomocnicy wyborczy mają na to czas do 28 sierpnia. Do tego dnia powołanie muszą też zostać okręgowe komisje wyborcze.

Do 6 września do godziny 16 jest czas na zgłaszanie listy kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów. Do 25 września powołane muszą zostać obwodowe komisje wyborcze. Z kolei do 5 października okręgowe komisje wyborcze muszą podać, w formie obwieszczenia, informacje o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów i senatorów.

Od 30 września do 13 października do północy komitety będą mogły nieodpłatnie rozpowszechniać w publicznym radiu i telewizji przygotowane przez siebie audycje wyborcze.

