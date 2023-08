Dziennikarz TVP opluty na wiecu PO. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę

We wtorek, 8 sierpnia, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk spotkał się z wyborcami w Legionowie w województwie mazowieckim.

Oficjalnie rozpoczęła się kampania wyborcza

W trakcie spotkania Tusk zaprezentował część kandydatów Koalicji Obywatelskiej, którzy będą startować do Sejmu z okręgów w tej części Polski. Wśród nich znalazł się m.in. rzecznik PO Jan Grabiec.

Przypomnijmy, że tego samego dnia oficjalnie rozpoczęła się kampania wyborcza. Prezydent Andrzej Duda wyznaczył termin wyborów parlamentarnych na 15 października.

„Weź udział w wyborach!!! Kierując się treścią otrzymanej właśnie pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku. Przyszłość Polski jest sprawą każdego z nas! Korzystaj ze swoich praw!” – zaapelował na Twitterze prezydent.

Dziennikarz TVP został opluty przez uczestnika wiecu

Na wiecu w Legionowie pojawiła się ekipa Telewizji Polskiej: dziennikarz Adrian Borecki wraz operatorem kamery. Borecki starał się zadać Tuskowi pytanie dotyczące bulwersującej wypowiedzi przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera.

Niestety, doszło wówczas do przykrego incydentu. Wspomniany dziennikarz został opluty przez jednego z uczestników wiecu.

– Najpierw zostałem odepchnięty i przyparty do samochodu m.in. przez ochroniarzy Donalda Tuska. Następnie spotkało mnie coś, co absolutnie nie mieści się w głowie, co nie powinno mieć miejsca w cywilizowanym świecie. Mianowicie, zostałem opluty przez zwolennika Donalda Tuska (...) Jak można tak potraktować drugą osobę? – skomentował Borecki.

„Uderzono nas także flagą w głowę”

Zdarzenie, w tym wizerunek agresora, zostało zarejestrowane przez kamerę TVP. W związku z tym dziennikarz zapowiedział, że złoży zawiadomienie na policji.

Dodał, że w trakcie relacjonowania wiecu w Legionowie on i operator byli popychani i wyzywani. – Wielokrotnie uderzono nas także flagą w głowę – uzupełnił Borecki.

