Igor Merta zaginął w Bielsku-Białej. Policja szuka 14-latka

W poniedziałek, 9 sierpnia funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Bielsku-Białej poinformowali o poszukiwaniach nastolatka. Igor Merta opuścił swoje miejsce zamieszkania we wtorek, 8 sierpnia, w godzinach wieczornych. Nie wrócił do domu na noc, a rodzina do tej pory nie może się z nim skontaktować. Bliscy nie wiedzą również, dokąd udał się 14-latek.

Zaginął Igor Merta. Policja przedstawiła rysopis

Oficer prasowy KMP w Bielsku-Białej przedstawił rysopis zaginionego. Igor Merta ma 160 cm wzrostu, jasną karnację i krótkie, nierównomiernie przystrzyżone, brązowe włosy. Jest szczupły, ma owalną twarz i nie posiada znaków szczególnych.

W dniu zaginięcia ubrany był w ciemnozieloną koszulę z krótkim rękawem i guzikami oraz krótkie, niebieskie spodnie. Miał na sobie też szare, sportowe buty typu skechers.

Poszukiwania 14-latka z Bielska-Białej

Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach. „Wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje o zaginionym i mogą pomóc w jego odnalezieniu, prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami prowadzącymi poszukiwania. Telefon 47 857 02 00 lub 47 857 12 55, adres e-mail: [email protected]” – przekazano w komunikacie.

