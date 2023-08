Żołnierze są wysyłani na granicę z Białorusią. Będzie ich więcej niż zapowiedziało MON

Obecnie działania Straży Granicznej na granicy polsko-białoruskiej wspiera ok. 2 tysięcy żołnierzy. O przesunięcie dodatkowego tysiąca, ze względu na napiętą sytuację, wnioskował do MON komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga. Resort przekazał we wtorek „Wprost”, że Mariusz Błaszczak odniósł się do tego wniosku.

„Ze względu na dynamiczną sytuację na granicy polsko-białoruskiej i wniosek Komendanta Straży Granicznej o zwiększenie zaangażowania w ochronę granicy, minister obrony narodowej polecił realizację wniosku i wysłanie dodatkowych żołnierzy wydzielonych do patrolowania pogranicza polsko-białoruskiego oraz uczestniczących w operacji „Bezpieczne Podlasie”” – przekazał zespół prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dodatkowi żołnierze zabezpieczą granicę z Białorusią. Więcej niż zapowiadano

Dzień później, w środę, Maciej Wąsik w Studiu Polskiej Agencji Prasowej mówił o najnowszych ustaleniach w tej sprawie. – Wzmocnienie granicy polskiej będzie nie o tysiąc, a o dwa tysiące żołnierzy. Żołnierze, którzy pojawią się na granicy będą wsparciem Straży Granicznej do ochrony na granicy z Białorusią w województwie podlaskim i lubelskim – mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

– Jeżeli Białoruś pozwoli sobie za dużo, te prowokacje będą coraz bardziej nachalne, to musimy wspólnie zareagować. Mam nadzieję, że dołączy się do tego Łotwa, żeby doprowadzić do całkowitej izolacji Białorusi – mówił Wąsik. Tymczasem łotewski rząd zapowiedział „zaostrzony reżim ochrony granicy z Białorusią”. Rozporządzenie wejdzie w życie 11 sierpnia i będzie obowiązywało przez sześć miesięcy. Na granicę skierowano policję i wojsko, a straż graniczna będzie pracowała we „wzmocnionym trybie”.

