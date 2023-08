Wrak statku czy fragment mostu? Interesujące znalezisko przy bulwarze w Toruniu

W dniach 12-19 sierpnia, we Włocławku, w Toruniu i w Bydgoszczy odbędzie Festiwal Wisły. Jak sama nazwa wskazuje, to impreza promująca atrakcje związane z tradycjami rzecznymi. Jej pierwsza edycja odbyła się w 2017 r.

Specjaliści badali dno Wisły przy bulwarze w Toruniu

W ramach przygotowań do tegorocznej edycji – a właściwie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom festiwalu – specjaliści z Gdyni wykonali przy użyciu echosondy badania batymetryczne.

To rodzaj pomiarów geodezyjnych, których celem jest sporządzenie mapy dna zbiornika albo cieku wodnego. W trakcie badania dna Wisły na wysokości Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu fachowcy natrafili na interesujące znalezisko.

Wrak statku czy fragment dawnego mostu?

Na głębokości ok. 3 m zalega obiekt, którego długość wynosi blisko 20 m, zaś szerokość blisko 5 m. W pierwszej chwili uznano, że może to być wrak statku.

Warto dodać, że w miejscu Bulwaru Filadelfijskiego znajdował się niegdyś port, do którego zawijały statki morskie. Pojawiły się jednak przypuszczenia, że odnaleziony obiekt to coś zupełnie innego.

– Taka była pierwotna hipoteza fachowców badających właśnie dno Wisły. Mieliśmy świadomość, że to znalezisko przebiega na wysokości dawnego mostu. I na myśl przyszła izbica mostu. Ma podobny kształt właśnie do statku, podobne były też gabaryty tych izbic – powiedział w rozmowie z TVP Marcin Karasiński z Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej, dyrektor festiwalu.

Najdłuższy most drewniany w Polsce

Wyjaśnijmy, że izbica to rodzaj cokołu, która zabezpiecza podporę mostu przed niszczącym działaniem kry. Wspomniany most powstał w 1500 r. i był w całości zbudowany w drewna.

Był najdłuższym mostem drewnianym w Polsce, a także jednym z najdłuższych w Europie. Konstrukcja została rozebrana pod koniec XIX wieku. Sprawdzenie, która z hipotez jest prawdziwa, będzie wymagać zaangażowania płetwonurków.

– Doszło do niewątpliwej sensacji. Na środku Wisły mamy albo pozostałość taką jednoznaczną tego mostu, albo co ciekawsze wrak. Też by to pasowało, że on na przykład trafił na jeden z pozostałości mostu i tam zatonął, na przykład się nadział na jakiś wystający pal. Też to jest bardzo możliwe. Obie koncepcje są bardzo ciekawe – komentował w rozmowie z TVP Jacek Kiełpiński, rzecznik prasowy festiwalu.

