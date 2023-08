Nie żyje prof. Andrzej Pukacz. „Jeszcze kilka dni temu prowadził zajęcia”

Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu poinformował w krótkim komunikacie, że 8 sierpnia zmarł prof. UAM dr hab. Andrzej Pukacz. Był też pełnomocnikiem rektora ds. dydaktyki w Collegium Polonicum w Słubicach, członkiem komisji stałej ds. CP oraz nauczycielem w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym. „Jego śmierć nadeszła niespodziewanie” – zakończono.

Nadnotecki Instytut UAM w Pile zaznaczył, że prof. Pukacz był specjalistą z zakresu ochrony środowiska, hydrobiologiem, badaczem ramienic i funkcjonowania jezior.

Prof. Andrzej Pukacz zmarł w wieku 44 lat. „Jego śmierć jest nieoczekiwanym ciosem”

„Był świetnym naukowcem i przyrodnikiem, oddanym wykładowcą i towarzyszem, zawsze mogliśmy na niego liczyć. Jego nagła śmierć jest dla nas nieoczekiwanym ciosem, a on sam odchodząc, pozostawił w naszych sercach wielką pustkę!” – napisało z kolei Collegium Polonicum w Słubicach, które złożyła rodzinie prof. wyrazu współczucia.

Informację o śmierci prof. Pukacza podała wcześniej organizacja non profit Korczakowo. „Jeszcze kilka dni temu prowadził w Korczakowie zajęcia o swojej ukochanej przyrodzie. Andrzej Pukacz ‘Rambo’ odszedł dziś na Wieczną Wartę. Do zobaczenia, Druhu, przy innym ogniu, w inną noc” – napisano.

– To niewyobrażalna tragedia i bardzo bolesna strata. Ta wiadomość wstrząsnęła nami i trudno znaleźć słowa, które wyrażą to, co czujemy – powiedział burmistrz Mariusz Olejniczak.

Gmina Słubice o śmierci Andrzeja Pukacza

Gmina Słubice zaznaczyła, że prof. Pukacz „od wielu lat prowadził badania ekosystemów wodnych Zachodniej Polski oraz Brandenburgii”. „Jako biolog swoje zainteresowania naukowe rozwijał w zakresie ekologii jezior, znaczenia roślinności wodnej w funkcjonowaniu ekosystemów jeziornych oraz biologii i ekologii ramienic” – zaznaczono.

„Poza działalnością czysto naukową od lat działał na rzecz promowania walorów przyrody województwa lubuskiego oraz Brandenburgii, co znajdywało odzwierciedlenie w licznych zajęciach dla dzieci i młodzieży, projektach popularyzatorskich (m.in. Ekouniwersytet dla dzieci) jak i w publikacjach. Z zamiłowania był przyrodnikiem, a jego wielką pasją było nurkowanie” – podsumowano.