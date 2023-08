Ksiądz odmówił chrztu dziecku z in vitro. „Proboszcz z TikToka” komentuje

Jedna z internautek opisała historię swojej znajomej, która chciała ochrzcić syna. Z jej relacji wynikało, że gdy ksiądz dowiedział się, że dziecko zostało poczęte metodą in vitro, odmówił udzielenia sakramentu.

„Dziecko z in vitro może być ochrzczone”

O komentarz w tej sprawie internautka poprosiła „proboszcza TikToka”, czyli księdza Piotra Jarosiewicza, znanego z aktywności na tej platformie społecznościowej. – Nie ma w Kościele żadnego przepisu, który mówiłby, że dziecko poczęte z in vitro nie może być ochrzczone. Możemy ewentualnie odnieść się do rodziców, którzy na chrzcie mówią, że wychowają dziecko w wierze katolickiej, a tak naprawdę tego nie chcą – wyjaśnił duchowny na nagraniu. – Jeśli chodzi o samo dziecko, to jeśli jest z in vitro, to może być ochrzczone – podkreślił ks. Jarosiewicz.

Sprawa wywołała niemałe poruszenie wśród internautów. Jeden z komentujących stwierdził, że „właśnie takie przypadki odrzucają ludzi do chodzenia do kościoła. Jest dużo osób wierzących w Boga, ale nie w Kościół”. „Nasz syn też poczęty dzięki in vitro. Nie było problemu z chrztem” – napisał inny użytkownik.

Stanowisko KEP w sprawie in vitro

Kościół katolicki nie akceptuje metody in vitro. Stanowisko w tej sprawie kilkukrotnie w ostatnich latach wyrażał Episkopat. Biskupi odnieśli się krytycznie do tej procedury między innymi w dokumencie „O wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek” z 2013 r.

Jak wyjaśnia Katolicka Agencja Informacyjna, biskupi „podkreślili w nim za encykliką Evangelium Vitae św. Jana Pawła II, że ludzkie życie jest wartością podstawową i niezbywalnym dobrem”. „Domaga się zatem bezwzględnej ochrony, a więc niezależnie od okresu i jakości życia człowieka. Kościół zobowiązany jest bronić ludzkiego życia od początku aż do naturalnej śmierci oraz respektować wymagania zarówno prawa Bożego, jak i prawa naturalnego” – brzmi stanowisko KEP.

Czytaj też:

Franciszek mianował nuncjusza apostolskiego w Polsce. Kim jest abp Filipazzi?Czytaj też:

Coś się zmienia w polskim Kościele? Terlikowski dla „Wprost”: Wreszcie! Kard. Ryś wychodzi przed szereg