Tajemnicza śmierć wójta Jaworza na Sardynii. Do Polski dotarły dokumenty z Włoch

Na podstawie wystawionego przez polskich śledczych Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego (END) włoscy urzędnicy przesłali polskim śledczym materiały z postępowania dotyczącego śmierci Radosława Ostałkiewicza. Według nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej, prokuratura z Bielska-Białej nie dostała jednak wszystkich potrzebnych dokumentów.

Polskie śledztwo ws. Ostałkiewicza

Rzeczniczka bielskiej prokuratury Agnieszka Michulec poinformowała, że materiały z wykonania END wpłynęły do polskich urzędników. Teraz muszą jeszcze zostać przetłumaczone z języka włoskiego.

Choć strona włoska prowadzi własne śledztwo i ustaliła wstępnie, że do zgonu Ostałkiewicza doszło na skutek wypadku, to Polacy chcą przeprowadzić swoje dochodzenie. Ma ono być prowadzone w kierunku przestępstwa z art. 155 Kodeksu Karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.

Tajemnicza śmierć wójta Jaworza

Wójt gminy Jaworze podczas wyjazdu służbowego na początku maja wypadł z okna hotelu na Sardynii i zginął na miejscu. Samorządowiec miał siedzieć na parapecie i stracić równowagę. Serwis bielskirynek.pl 1 czerwca informował, że prokuratura przesłuchała kilkanaście osób. W tamtym momencie stanowiło to około połowy zaplanowanych świadków.

Portal Śląska Cieszyńskiego ox.pl podał, że mandat wójta Jaworza został wygaszony. Rada gminy Jaworze ma dwie możliwości. Jeśli podejmie uchwałę o nieprzeprowadzeniu wyborów, wówczas do końca pełnej kadencji funkcję wójta pełniła będzie osoba wskazana przez premiera. Radni kilkanaście dni temu zaapelowali, aby była to dotychczasowa zastępczyni Ostałkiewicza – Anna Skotnicka-Nędzka. O to do Mateusza Morawieckiego musiał zwrócić się wojewoda śląski.

Pogrzeb zmarłego wójta odbył się 2 czerwca o godzinie 14:00 w Parafii Św. Franciszka w Bielsku-Białej – Wapienicy. Rodzina zmarłego poprosiła, aby zamiast kwiatów oraz wieńców przekazywać datki na rzecz ZHP Chorągiew Śląska – Hufiec Beskidzki. Umożliwiła również śledzenie pogrzebu online za pośrednictwem platformy YouTube.

