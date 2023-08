Wypadek w Dalanówku. Szynobus Kolei Mazowieckich zderzył się z ciężarówką

W Dalanówku pod Płońskiem szynobus Kolei Mazowieckich zderzył się w ciężarówką. Pociąg uderzył w auto, które znajdowało się na niestrzeżonym przejeździe przed godziną 9. Szynobus wypadł z torów, ale nie przewrócił się.

Pierwsze doniesienia mówią o co najmniej 22 poszkodowanych. Na miejscu pojawił się śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał najciężej ranną osobę do szpitala w Płocku. Trzy lżej ranne osoby zabrano do placówki w pobliskim Płońsku. Pozostałe 18 osób opatrzono na miejscu, ponieważ miały jedynie lżejsze obrażenia.

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku Janusz Majewski poinformował, że lżej poszkodowanych przewiezie dalej autobus zadysponowany przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Ruch pociągów na linii Nasielsk-Sierpc jest zablokowany. Usunięcie skutków wypadku może potrwać nawet kilka godzin.