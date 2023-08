Zaskakująca przesyłka do okna życia. Nie było tam noworodka

KTOZ poinformowało, że kierowca Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie otrzymał zgłoszenie, że do odbioru jest osiem kociąt z okna życia dla dzieci, prowadzonego przez siostry zakonne na ul. Przybyszewskiego. Zwierzęta mają bardzo zaawansowany koci katar.

Kolejne oddane koty do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie

„Jakby tego mało, przed chwilą do nas na Floriańską trafił kolejny kotek. Ciężko uwierzyć w to, co się dzieje. Ten rok jest wyjątkowo ciężki. Tylu oddawanych zwierząt nie pamiętają najstarsi pracownicy. Pamiętajcie, że za pośrednictwem naszego biura można wykupić taniej zabieg kastracji/sterylizacji. Osobom w ciężkiej sytuacji materialnej pomagamy w pokryciu kosztów takiego zabiegu” – brzmi druga część wpisu Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

We wpisie kolejnego dnia KTOZ ujawniło, że do ich okna życia trafiły Adaś i Dorotka. „To dwa wspaniałe szkraby, które cudownie czują się w swoim towarzystwie. Dzień spędzają na wspólnej zabawie, stąd też zależałoby nam ogromnie, żeby trafiły do jednego domku. Póki co szukamy kogoś, kto mógłby się nimi zaopiekować chociaż przez weekend” – brzmiała druga część postu. Dodano też numery telefonu: 124212685 lub 124294361. Kontaktować można się przez prywatną wiadomość.

Gdzie w Krakowie funkcjonują okna życia dla noworodków oraz dla zwierząt?

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami prowadzi okno życia dla zwierząt przy ulicy Floriańskiej 53. Okna życia dla zwierząt funkcjonują także przy klinice weterynaryjnej Arka na ul. Chłopskiej 2A w Prokocimiu oraz w hotelu dla psów Szarikton na ul. Łużyckiej 111A w Podgórzu Duchackim. Przy ul. Przybyszewskiego 39 działa również okno życia, w którym można anonimowo zostawić swoje nowo narodzone dziecko.

