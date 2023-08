Trzecie pytanie w referendum. Mateusz Morawiecki odsłonił karty

Partia rządząca ujawniła trzecie pytanie referendalne w spocie, który w niedzielę rano trafił do mediów społecznościowych. – Rząd Prawa i Sprawiedliwości od samego początku był przeciw mechanizmowi przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów. Posłuchajcie, co wtedy mówili politycy Platformy Obywatelskiej – mówi na nagraniu premier Mateusz Morawiecki.

Następnie przypomniano wypowiedzi fragment wypowiedzi Donalda Tuska sprzed kilku lat, który powiedział, że „jeśli rząd polski będzie zdecydowany nie uczestniczyć w solidarnym podziale obowiązków w sprawie uchodźców to będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami”. Przytoczono także wypowiedź Rafała Trzaskowskiego, mówiącego, że „trzeba będzie prawdopodobnie wykonać ruch i otworzyć się na propozycję Komisji Europejskiej”.

Referendum. Morawiecki przedstawił trzecie pytanie

– Ci politycy chcieli sprowadzić na Was niebezpieczeństwo. Ponieważ mimo naszego sprzeciwu sprawa znowu stanęła na unijnej agendzie. My tego w Polsce nie chcemy. chcemy, by głos Polaków był usłyszany – podkreśla Morawiecki.

W związku z tym, jak wyjaśnia premier, trzecie pytanie w referendum będzie brzmiało: „Czy popierasz przyjęcie tysięcy imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzuconym przez biurokrację europejską”.

