„Niedyskrecje parlamentarne”. PiS cieszy się z wystąpień Webera. Klapa na spotkaniu Tuska

Jeden ze spin doktorów PSL mówi nam, że był przeciwny pomysłowi wyborczej koalicji z Polską 2050 Szymona Hołowni.

– Przy silnej polaryzacji wszystko może się zdarzyć, nawet sytuacja, w której zejdziemy pod próg – twierdzi.

I dodaje, że Władysław Kosiniak-Kamysz nie opowiedział się na Radzie Naczelnej PSL wprost za pomysłem koalicyjnej listy, a jedynie przedstawił dwa warianty startu – jeden zakładał samodzielny start, drugi koalicyjny. – To Rada Naczelna zdecydowała o koalicji – przekonuje nasz rozmówca.

Zdaniem jednego z naszych informatorów, ubiegłotygodniowy wiec Donalda Tuska miał się okazać organizacyjną klapą. To ten sam wiec, na którym Kinga Gajewska porównywała szefa Platformy do wiatru, który idealnie wieje, co spotkało się z odpowiedzią Mateusza Morawieckiego. Premier na nagranym filmiku stwierdził, że Donald Tusk rzeczywiście „zwiewa idealnie” i „zwiał kiedyś do Brukseli”.

– Wystawali nam piłkę tekstem Gajewskiej – mówi nam współpracownik szefa rządu. Ale nie tylko przez cytowany przez Kingę Gajewską wiersz, wiec miał być nieudany.

– Tusk był zły na Kierwińskiego. W Legionowie było bardzo mało osób, a i tak większość stanowili działacze PO przywiezieni z Warszawy – twierdzi nasz rozmówca.