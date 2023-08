Rosjanie promowali Grupę Wagnera w Polsce. Zostali zatrzymani przez ABW

„ABW współdziałając z Policją, zidentyfikowała i zatrzymała dwóch Rosjan, którzy w Krakowie i Warszawie kolportowali materiały propagandowe Grupy Wagnera. Obaj usłyszeli zarzuty, dot. m.in. szpiegostwa, i trafili do aresztu” – napisał w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

Naklejki Grupy Wagnera w Krakowie

Sprawa dotyczy naklejek Grupy Wagnera, które początkowo pojawiły się w jednej z krakowskich toalet publicznych. Znajdował się tam napis w języku angielskim „Jesteśmy tutaj, dołącz do nas”. Na wlepce był też kod QR, prowadzący do rosyjskojęzycznej strony internetowej. Naklejkę pokazał też krakowski radny Łukasz Wantuch, który upublicznił swoją rozmowę z mieszkańcami zgłaszającymi mu ten problem.

Jedna z osób zaznaczyła, że podobne przypadki miały mieć miejsce w innych miastach. W sieci pojawiło się nagranie z warszawskich bulwarów. Nagrywająca osoba pokazuje, że na śmietniku znalazła się naklejka z Grupą Wagnera. Po chwili pokazany zostaje mężczyzna, który miał je zamieścić. W Krakowie sprawą naklejek zajmowała się m.in. policja.

Wiceszef MSWiA o naklejkach wagnerowców. „Służby zajęły się tym bardzo skrupulatnie”

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik w rozmowie z portalem niezalezna.pl komentował, że „nie może ujawniać szczegółów z uwagi na dobro postępowania”. – Służby zajęły się tym bardzo skrupulatnie – zapewniał. Wiceszef MSWiA zapowiedział także wydanie w tej sprawie komunikatu przez resort.

Jeden z kanałów Grupy Wagnera, przedstawiający się jako oficjalny profil zajmujący się rekrutacją kpił, że naklejki to „najstraszniejsza rzecz dla ‘zachodnich partnerów’”. „Jeśli tak przestraszyli się naklejek z wezwaniem, to co się stanie, gdy Grupa Wagnera przyjedzie osobiście agitować?” – podsumowano.

