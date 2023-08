Rodzinne wakacje premiera. Jak Morawiecki spędza czas z dziećmi?

W sobotę, 5 sierpnia premier Mateusz Morawiecki opublikował w mediach społecznościowych fotografię z żoną. „Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy za każde słowa wsparcia i życzmy Wam udanych wakacji. Polskie morze jest najlepsze!” – zakomunikował swój urlop.

Morawiecki na wakacjach

Zbliżające się wczasy poprzedziła duża aktywność polityczna premiera. Jeszcze w poniedziałek, 7 sierpnia pojawił się na pikniku „Rodzina 800+” w Tarczynie, gdzie świętował podpisanie przez prezydenta ustawy o podwyższeniu świadczenia rodzinnego. Dzień później opublikował nagranie, w którym wezwał niemieckiego polityka Manfreda Webera do debaty.

Po ogłoszeniu daty wyborów we wtorek, 8 sierpnia szef rządu zapowiedział, że przez kolejne 68 dni kampanii wyborczej – mimo urlopu – na jego profilu na Facebooku będą pojawiały się transmisje na żywo. „Czeka nas bardzo intensywny czas, dlatego zapraszam na codzienne podsumowania” – zadeklarował.

Mimo dużej aktywności w mediach premier wciąż korzysta z wypoczynku. Podczas ostatnich transmisji przemawiał do obserwatorów w otoczeniu natury, ubrany w nieformalny strój. Podzielił się również prywatnymi zdjęciami, dokumentującymi jego wolne chwile z rodziną.

Rodzinne fotografie premiera

W niedzielę, 13 sierpnia Mateusz Morawiecki opublikował w mediach społecznościowych dwie fotografie z nadmorskich wakacji. Na pierwszej z nich spaceruje po plaży z jednym ze swoich synów. „Najlepsze męskie spacery są nad Bałtykiem” – skomentował zdjęcie. Internauci pochwalają wybór premiera. „Mimo że stać go na ekskluzywne, zagraniczne wakacje, to i tak woli nasze polskie morze” – napisał jeden z obserwatorów. „Widać, że rodzina i Polska jest dla Pana ważna” – dodała internautka.

Druga fotografia przedstawia premiera grającego w grę strategiczną ze swoimi dziećmi – Aleksandrą, Magdaleną, Jeremiaszem oraz Ignacym. „Co jak co ale w liczeniu jestem dobry” – podpisał zdjęcie. Ten post spotkał się z mniej przychylnymi reakcjami. „Oby Pan Premier 15.10 się nie przeliczył” – napisał internauta. Do opisu fotografii odniósł się także polityk Nowej Nadziei, Sławomir Mentzen. „To mam dla pana zagadkę do policzenia.Przedsiębiorca poniósł w danym miesiącu stratę 5000 zł i musi jeszcze zapłacić 1500 zł ZUS. Jaki procent dochodu ten przedsiębiorca musi oddać państwu w składkach i podatkach?” – zapytał jeden z liderów Konfederacji.

