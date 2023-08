Prawie pół miliona złotych kary za materiał o Wołodymyrze Zełenskim. Polski nadawca odpowiada

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała, że jej szef Maciej Świrski 11 sierpnia 2023 r. podjął decyzję o ukaraniu spółki Eurozet Radio. Stało się to po przeprowadzeniu postępowania wszczętego z urzędu ws. emisji przekazów dezinformujących opinię publiczną na temat okoliczności przejazdu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego przez terytorium Polski.

KRRiT wyjaśniło, że audycję wyemitowano 22 grudnia 2022 r. w programie Radia Zet w serwisie informacyjnym o godz. 9:00. Na spółkę nałożono karę pieniężną w wysokości 476 tysięcy złotych. Kara musi zostać zapłacona w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania decyzji. W uzasadnieniu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała, że zainteresowała się sprawą w związku z artykułem na portalu Radia Zet.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji o postępowaniu po informacji o Wołodymyrze Zełenskim

W dalszej kolejności Świrski zwrócił się do spółki 29 grudnia 2022 r. o przekazanie zapisu wszystkich serwisów informacyjnych wyemitowanych w programie Radia ZET od 21 do 23 grudnia. W związku z brakiem reakcji 17 stycznia 2023 r. szef KRRiT wysłał ponaglenie. Nagrania wpłynęły do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w dwóch kolejnych dniach. KRRiT przedstawiła także, w jaki sposób poinformowano o tranzycie ukraińskiego przywódcy przez Polskę podczas jego podróży do USA.

W lutym nadawca wysłał Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji wniosek o umorzenie sprawy. Czytamy w m.in., że po dwóch miesiącach od wydarzenia „żaden z przedstawicieli organów władzy publicznej czy osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa nie zaprzeczył informacjom z audycji; jak też nie potwierdził, że służby USA przewożąc przez Polskę Zełenskiego, zwróciły się o pomoc do polskich służb i policji, ani że poinformowały polską stronę o tym, kto jedzie pociągiem specjalnym z Ukrainy”.

Grupa Eurozet o karze od KRRiT

Dyrektor komunikacji korporacyjnej Grupy Eurozet Anna Marucha skomentowała, że „informację o nałożeniu kary za emisję materiału o przejeździe Zełenskiego przez Polskę znają wyłącznie z przekazu medialnego”. „Jak dotąd decyzja nie została prawidłowo doręczona do nadawcy, co oznacza, że nie jest ona wiążąca. Dlatego nie będziemy odnosić się ani do uzasadnienia kary, ani do jej wysokości. Nie komentujemy spraw prawnych, opierając się na doniesieniach z depesz prasowych” – podsumowano.

Czytaj też:

Nowy spot PiS. Zarząd Grupy Eurozet reagujeCzytaj też:

Świrski wszczął postępowanie ws. pani Joanny. „W związku ze sposobem informowania przez TVN”