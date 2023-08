Prezydent zapowiada zmiany w Wojsku Polskim. Powstanie Dowództwo Sił Połączonych

W poniedziałek, 15 sierpnia, w przeddzień Święta Wojska Polskiego odbyła się uroczystość wręczenia przez prezydenta Andrzeja Dudę nominacji generalskich i admiralskich.

Wydarzenie odbyło się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Akty mianowania na wspomniane stopnie otrzymało 21 oficerów. Po zakończeniu ceremonii prezydent zapowiedział, że w najbliższym czasie przedstawi propozycję zmian ustawowych dotyczących Wojska Polskiego.

Głowa państwa zaproponuje powstanie Dowództwa Sił Połączonych oraz odtworzenie dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych.

– Nie mamy w tej chwili żadnych wątpliwości, że (...) potrzebne są zmiany strukturalne. Dlatego wnioskiem – który wypływa z dosłownie ostatnich miesięcy, obserwacji tego, co dzieje się na Ukrainie, tego, co dzieje się także i u nas – jest zdecydowana potrzeba ujednolicenia systemu dowodzenia (...) Wierzę w to głęboko, że (...) powstanie Dowództwo Sił Połączonych, nad którym pieczę będzie sprawował Szef Sztabu Generalnego. Zostaną odtworzone Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych, które będą odpowiedzialne za szkolenie żołnierzy, za codzienne funkcjonowanie operacyjne rodzajów wojsk – powiedział Duda.

