Nowy komunikat Straży Granicznej. Cudzoziemcy na polską granicę przyjechali z Rosji

Jak podała w swoim komunikacie Straż Graniczna, we wtorek do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi co najmniej 40 osób. Byli to m.in. obywatele Somalii, z czego 16 migrantów na widok polskich patroli zdecydowało się wrócić na stronę białoruską.

Straż Graniczna o migrantach przybywających z Rosji

Placówka Straży Granicznej w Białowieży zapobiegła przedostaniu się do Polski 6 osób, które próbowały drogi wodnej i przeprawiały się przez rzekę Przewłokę. Ostatecznie imigranci na tym kierunku wycofali się na Białoruś.

Polscy pogranicznicy zwrócili uwagę na trasę, jaką przebyli niektórzy z cudzoziemców, żeby dostać się do naszego kraju. Część z nich przyjechała na Białoruś z Rosji, a pod granicę zostali przewiezieni przez służby białoruskie.

Pracowity weekend przy polskiej granicy

Straż Graniczna dzień wcześniej informowała, że przez weekend ujawniono 425 cudzoziemców, usiłujących nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę. W piątek 11 sierpnia doszło do 106 prób nielegalnego przekroczenia granicy, w sobotę 160, a w niedzielę takich zdarzeń było 159. Migranci aby nielegalnie przedostać się na terytorium Polski pokonywali między innymi graniczne rzeki. W rejonie Białowieży – rzekę Przewłoka, a w okolicach Płaskiej rzekę Wołkuszanka.

Ujawnieni w weekend obcokrajowcy pochodzili z Egiptu, Syrii, Tadżykistanu, Jemenu, Etiopii, Somalii, Bangladeszu, Afganistanu, Sri Lanki, Pakistanu, Sudanu, Kongo, Kamerunu, Indii, Iraku, Iranu i Nepalu.



