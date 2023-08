Prezydent Duda na obchodach święta WP: celem modernizacji jest, by polski żołnierz nie musiał walczyć

– 15 sierpnia, święto Wojska Polskiego, to dzień absolutnie wyjątkowy, kiedy oddajemy hołd polskim żołnierzom, którzy przelewali krew w obronie naszej ojczyzny na różnych polach bitewnych, po to, aby Polska była wolna, po to, aby Polska była niepodległa, po to, aby Polska była bezpieczna – oświadczył prezydent Andrzej Duda podczas wtorkowej defilady.

Prezydent Duda podczas defilady: mówiłem, że to sprawa absolutnie fundamentalna

Jak mówił, 15 sierpnia to najlepszy dzień, aby mówić o naszym bezpieczeństwie – tu i teraz w 2023 roku oraz w przyszłości. – W orędziu noworocznym mówiłem, że najważniejszą polską sprawą będzie bezpieczeństwo – przypomniał Andrzej Duda. Jak dodał, każdy widzi, że to sprawa „absolutnie fundamentalna”.

– Ponownie przyszło nam żyć w niebezpiecznych czasach. Za naszą wschodnią granicą od półtora roku toczy się pełnoskalowa wojna. Brutalna rosyjska agresja przyniosła śmierć, ból i cierpienie. To wojna, której wciąż niestety nie widać końca – przyznał. Prezydent przypomniał, że m.in. dzięki naszej pomocy Ukraina obroniła się i wciąż walczy.

Andrzej Duda podkreślił, że dzięki temu, że Ukraińcy powstrzymują rosyjską nawałę, zadając agresorowi bolesne straty, Polska jest dziś bezpieczniejsza. – Jeśli ktoś tego nie rozumie, jeśli krytykuje nasze zaangażowanie i wsparcie, to znaczy, że w gruncie rzeczy nie rozumie niczego. Nie rozumie, na czym opiera się bezpieczeństwo Polski – stwierdził.

Prezydent: niepodległa Ukraina, Białoruś są niezwykle istotne dla niepodległej Polski

– Niepodległa Ukraina, Białoruś są niezwykle istotne dla niepodległej Polski, dla bezpieczeństwa naszych granic. A my, Polacy, zawsze traktujemy nasze granice jako świętość – mówił prezydent. Zwrócił w tym kontekście uwagę, że obrona naszej wschodniej granicy, granicy UE i NATO, to dzisiaj „kluczowy element naszej racji stanu”.

– Jeszcze przed pełnoskalową agresją na Ukrainę, Polska stałą się obiektem ataku hybrydowego na nasze granice, sterowanego przez białoruskie i rosyjskie służby. To był test naszej determinacji – powiedział Andrzej Duda. Polski prezydent zaznaczył, że celem całej modernizacji jest takie uzbrojenie polskiej armii i stworzenie takiego systemu obrony, żeby nikt nigdy nie odważył się nas zaatakować, żeby polski żołnierz nie musiał walczyć, żeby sam nasz potencjał stanowił wystarczająco odstraszający element do jakiejkolwiek agresji przeciwko Polsce.

