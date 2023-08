Padł rekord ciepła w Polsce. IMGW podało szczegóły

IMGW podał, że we wtorek w Legionowie temperatura wyniosła 35,4°C – to wyrównanie tegorocznego rekordu (dotyczył on danych ze stacji synoptycznych). Jak przypominano, miesiąc temu, 15 lipca, w Słubicach zanotowano temperaturę maksymalną, która również wyniosła 35,4°C. Chwilę później zamieszczono kolejną informację.

Wynika z niej, że w Legionowie zanotowano 35,5°C. „To najwyższy pomiar temperatury jak dotąd w tym roku” – informuje instytut.

Rekord ciepła w Legionowie. Najwyższa temperatura w 2023 r.

O godz. 14:00 najcieplejszą stacją automatyczną była ta zlokalizowana na warszawskich Bielanach. Zarejestrowano 34,8°C. We wtorek przez Polskę przetacza się fala upałów. Temperaturę ponad 30°C notowano na zdecydowanej większości powierzchni kraju.

„Wszystko wskazuje na to, że tegoroczny 15 sierpnia zapisze się jako najcieplejszy od 30 lat. W 2010 r. zanotowano w tym dniu 27°C, natomiast dziś maksymalnie możemy zobaczyć nawet 35°C. Najwyższa anomalia spodziewana jest w Elblągu (+11,4°C w stosunku do średniej wieloletniej)” – informuje IMGW.

Jak przypomina IMGW, ekspozycja na upalne środowisko termiczne stanowi silne obciążenie dla organizmu każdego człowieka. Zwiększenie obciążenia cieplnego i rosnąca temperatura wnętrza ciała mogą prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych. Poziom ryzyka wystąpienia poważnych zagrożeń dla zdrowia może być istotnie modyfikowany przez szereg czynników, które określają wrażliwość cieplną poszczególnych osób.

„Największe ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych dotyczy niemowląt i małych dzieci, osób niesamodzielnych oraz w wieku podeszłym, rekonwalescentów a także chorych przewlekle – zwłaszcza ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, nerwowego oraz chorych na cukrzycę” – czytamy w vademecum wydanym przez instytut.

Jeśli znajdujesz się w grupie podwyższonego ryzyka powinieneś unikać ekspozycji w terenie otwartym, a jeśli jest to nieuniknione to bezwzględnie stosować się do ogólnych zaleceń.

Podano też nowe ostrzeżenia dotyczące zagrożeń meteorologicznych. Na północnym zachodzie Polski prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami wystąpi grad.

