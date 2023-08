Niespodziewana deklaracja Tuska. PO w wyborach ramię w ramię z Agrounią

W środowy poranek (16 sierpnia) zebrała się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Głównym celem spotkania było ostatecznie zatwierdzenie list wyborczych w zbliżających się wielkimi krokami wyborach parlamentarnych. Jak ustalił Onet, dyskusja w sprawie ostatecznego kształtu list miała wyjątkowo burzliwy przegieg. Nawet największe polityczne gwiazdy nie mogły być pewne dobrych miejsc.

Po rozpoczęciu posiedzenia Donald Tusk ogłosił zaskakującą nowinę. Platforma Obywatelska pójdzie do wyborów razem z Agrounią. Na listach PO w wyborach do Sejmu znajdzie się szef rolniczej orgniazacji Michał Kołodziejczak. – Łączymy się ze środowiskami, z którymi nie zawsze było po drodze, z ludźmi, którzy mają na różne sprawy inne poglądy niż ja. Ale mają to samo przekonanie co większość Polek i Polaków. Wiedzą, że żeby przywrócić wartości, w Polsce potrzebna jest realizacja celu – a tym celem, tą drogą do odnowienia Rzeczpospolitej jest odsunięcie PiS-u i Kaczyńskiego od władzy – komentował szef PO.

- Nie ma ludzi nieważnych, nie ma spraw nieważnych. I uważam, że obecność pana Michała Kołodziejczaka na naszych listach jest na to dowodem. Tu wszystko jest nieszablonowe i pan jest na to najlepszym przykładem — dodał.

Michał Kołodziejczak podkreślił, że decyzja o wspólnym starcie z PO nie była dla niego łatwa. – Zdaję sobie sprawę, o jaką stawkę gramy. Mamy dzisiaj stan wyższej konieczności. Wierzę w to – i zrobię wszystko – że wygramy z PiS-em. Odbijemy wieś PiS-owi. Musimy obronić polską wieś, musimy obronić Polskę – zaznaczał.