Niespodziewana deklaracja Tuska. PO w wyborach ramię w ramię z Agrounią

W środowy poranek (16 sierpnia) zebrała się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Głównym celem spotkania było ostatecznie zatwierdzenie list wyborczych w zbliżających się wielkimi krokami wyborach parlamentarnych. Jak ustalił Onet, dyskusja w sprawie ostatecznego kształtu list miała wyjątkowo burzliwy przebieg. Nawet największe polityczne gwiazdy nie mogły być pewne dobrych miejsc.

PO pójdzie do wyborów razem z Agrounią

Po rozpoczęciu posiedzenia Donald Tusk ogłosił zaskakującą nowinę. Platforma Obywatelska pójdzie do wyborów razem z Agrounią. Na listach PO w wyborach do Sejmu znajdzie się szef rolniczej organizacji Michał Kołodziejczak.

– Łączymy się ze środowiskami, z którymi nie zawsze było po drodze, z ludźmi, którzy mają na różne sprawy inne poglądy niż ja. Ale mają to samo przekonanie co większość Polek i Polaków. Wiedzą, że żeby przywrócić wartości, w Polsce potrzebna jest realizacja celu – a tym celem, tą drogą do odnowienia Rzeczpospolitej jest odsunięcie PiS-u i Kaczyńskiego od władzy – komentował szef PO.

– Nie ma ludzi nieważnych, nie ma spraw nieważnych. I uważam, że obecność pana Michała Kołodziejczaka na naszych listach jest na to dowodem. Tu wszystko jest nieszablonowe i pan jest na to najlepszym przykładem — dodał.

Michał Kołodziejczak podkreślił, że decyzja o wspólnym starcie z PO nie była dla niego łatwa. – Zdaję sobie sprawę, o jaką stawkę gramy. Mamy dzisiaj stan wyższej konieczności. Wierzę w to – i zrobię wszystko – że wygramy z PiS-em. Odbijemy wieś PiS-owi. Musimy obronić polską wieś, musimy obronić Polskę – zaznaczał.

Adam Bodnar wystartuje w wyborach

Donald Tusk ogłosił, że kandydatem Platformy Obywatelskiej będzie również były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. – Jestem bardzo dumny, że zdecydował się pan startować do Senatu z naszego Komitetu. Jako taki symboliczny gest, że naprawdę wiemy, o co nam chodzi i chodzi nam dokładnie o to samo – powiedział lider PO.

Listę PO zasilą także dwie posłanki: Karolina Pawliczak oraz Hanna Gill-Piątek.

Czytaj też:

Nieoficjalnie: Wewnętrzne badania Platformy dają jej 35 proc. w wyborachCzytaj też:

Bronisław Komorowski nie wie, na kogo zagłosuje. „Popieram także w pełni Trzecią Drogę”