Niedyskrecje wyborcze. Ociepa: Mieliśmy rację, mówiąc o PO jako opcji niemieckiej

Podcast został zrealizowany we współpracy ze Studiem Plac.

Zapytałyśmy wiceministra Ociepę, czy tegoroczna defilada z okazji Święta Wojska Polskiego stała się elementem kampanii wyborczej, jak zarzuca rządzącym opozycja. Jego zdaniem defilada przede wszystkim stała się okazją do debaty na temat obronności państwa.– To jest przecież bardzo ważna polityka publiczna i także w tej kwestii mamy fundamentalne różnice między rządem a opozycją. Nasz rząd armię rozwija. Liczba żołnierzy wzrosła z 95 tys. do 165 tys. Mamy też zamówione systemy zbrojenia, które już do nas docierają. Przechodzimy bezprecedensową modernizację polskich sił zbrojnych.Tymczasem opozycja 8 lat temu prowadziła politykę dokładnie odwrotną, czyli zwijała jednostki wojskowe, ograniczała liczebność armii i ją rozbrajała. Nakłady na wojsko były na poziomie 37 mld zł rocznie. Dzisiaj to jest ponad 103 mld zł – mówi minister Ociepa.

Wiceminister obrony narodowej ma nadzieję, że kwestie bezpieczeństwa będą jednym z kluczowych tematów kampanii.