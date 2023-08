W Polsce pracuje ponad milion cudzoziemców. Czym się zajmują?

Już co 15 pracownik zatrudniony w Polsce pochodzi spoza naszego kraju. Na koniec grudnia 2022 roku ich suma wyniosła ponad milion osób (1004,4 tys.). W porównaniu do stycznia ub.r. oznacza to wzrost o 27,3 proc. Do listopada zauważalna była tendencja wzrostowa.

Kto przyjeżdża pracować do Polski?

W 2022 roku w Polsce pracowali obywatele ponad 150 krajów, jednak wśród nich widocznie dominowały osoby z Ukrainy. Ich udział na koniec ub.r. wyniósł około 73 proc. Na kolejnym miejscu, z około 10 proc. udziałem uplasowali się Białorusini. Kilkuprocentowy wkład w strukturę mają także osoby posiadające obywatelstwa gruzińskie, indyjskie, mołdawskie i rosyjskie. Suma pracowników z pozostałych krajów wynosi niecałe 11 proc.

Znaczna część osób zza granicy pracujących w Polsce to mężczyźni, chociaż na przestrzeni ostatniego roku trend ten zaczął spadać. W styczniu udział kobiet wynosił 35,3 proc., a zaledwie 12 miesięcy później wzrósł on już do 41,8 proc.

Możliwym atutem pracowników pochodzących spoza Polski jest wiek. Średnia wieku wśród polskich pracowników wynosi 42,6 lat, podczas gdy wśród cudzoziemców plasuje się ona na poziomie 37,4 lat. Dla osób z Ukrainy – 27,6 lat.

Gdzie pracują osoby zza granicy?

Największy udział wśród osób pracujących na terenie konkretnego powiatu wykazany został w powiecie sejneńskim. Tam osoby zza granicy stanowią ponad 25 proc. ogółu zatrudnionych. Wśród miast wojewódzkich na pierwszym miejscu uplacował się Wrocław z udziałem 15,4 proc. pracujących cudzoziemców. W Warszawie wynosi on 11,3 proc., a 56,8 proc. tej grupy stanowią Ukraińcy.

Czym zajmują się osoby zza granicy?

Najczęstszą wykonywaną przez osoby zza granicy pracą jest ta opisana jako „działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca”. Jest to m.in. zajmowanie się zagospodarowaniem terenów i zielenią, ale także pośrednictwo w zatrudnieniu. Cudzoziemcy stanowią tam ponad 25 proc. ogółu zatrudnionych.

Drugie i trzecie miejsce zajęły: „działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi” (14,3 proc.) oraz „transport i gospodarka magazynowa” (13,7 proc.).

