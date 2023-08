Pogodowy armagedon w Warszawie. Zalane ulice, opóźnione pociągi

W nocy z czwartku na piątek 18 sierpnia przez Warszawę przeszła gigantyczna burza. W niektórych dzielnicach miasta spadło nawet 40-50 mm deszczu. Od północy straż pożarna interweniowała ponad 40 razy. Zgłoszenia dotyczą głównie zalanych piwnic lub powalonych drzew. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych.

Burza w Warszawie. Zalane ulice, opóźnione pociągi

Zalanych zostało wiele stołecznych ulic m.in. Aleja Wilanowska oraz aleja Sikorskiego. Strażacy wypompowują wodę z drogi S79w okolicach Lotniska Chopina. Zalany został pas służący do zawracania oraz łącznica zjazdowa w ulicę Sasanki w kierunku Żwirki i Wigury. Utrudnienia w tym miejscu mają potrwać do około godziny 9.

Z ogromnymi utrudnieniami muszą się liczyć pasażerowi pociągów. W wyniku burzy doszło do usterki urządzenia sterowania ruchem na stacji Warszawa Zachodnia. Wszystkie pociągi, które przejeżdżają przez tę stację, mają opóźnienia. Obecnie dochodzą one nawet do dwóch godzin.

IMGW ostrzega przed burzami

Burze przeszły także przez inne regiony Polski. W Aleksandrowie w powiecie jędrzejowskim w województwie świętokrzyskim 60-letnia kobieta zmarła po tym, jak poraził ją piorun.

IMGW ostrzega, że w piątek 18 sierpnia również w wielu częściach kraju mogą się pojawić nawałnice. – W piątek wystąpią burze, które szczególnie niebezpieczne będą w centrum kraju. A w godzinach wieczornych i popołudniowych rozwiną się też burze w Polsce południowo-wschodniej, czyli na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. I one utrzymają się do soboty – tłumaczył rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Czytaj też:

Poważny wypadek w Poznaniu. Auto wjechało do przejścia podziemnegoCzytaj też:

Radioaktywny pył znad Sahary nad Polską. Czy powinniśmy się bać o swoje zdrowie?