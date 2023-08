Terlikowski o wycofaniu symetrystów z Campusu Polska: Linię programową dyktują internetowi hejterzy

Wojna totalna, jaka toczy się obecnie między obozem anty-PiS a obozem anty-PO nie skończy się wraz z wyborami. A im dłużej ona trwa, tym bardziej podobni do siebie stają się jej główni gracze. Dla wyborców wynika z tego zaś głownie tyle, że choć zmiana u władzy (jeśli do niej dojdzie) będzie oznaczać wizerunkowe korekty, to wiele spraw pozostanie identycznych. Tyle, że kto inny będzie dyktować reguły i ograniczać pole możliwości.

Próba wycofania Grzegorza Sroczyńskiego ze słynnego już panelu symetrystów, który prowadzony miał być przez Marcina Mellera podczas Campusu Polska uświadamia z cała mocą, że jeśli chodzi o wolność słowa i wolność opinii nie ma wielkiej różnicy między oboma głównymi partiami. Obie traktują media jako broń w swoich wojnach, obie uważają, że na wojnie wyborczej (a może lepiej powiedzieć podczas kolejnego globalnego starcia dobra ze złem) nie ma miejsca na wątpliwości, niewygodne pytania, moralne dylematy, bo celem ma być zdobycie władzy, któremu podporządkowane jest wszystko inne.