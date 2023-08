Brutalne zabójstwo 18-latki w Radzionkowie. Są nowe informacje w sprawie

W miniony weekend w jednym z mieszkań przy ulicy Kuzaja w Radzionkowie w powiecie tarnogórskim dokonano makabrycznego odkrycia. Służby znalazły w lokalu zwłoki kobiety, które były zawinięte w folię i spryskane pianą. Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa śląskiej policji przekazała, że zamordowana kobieta miała 18 lat. Dodała, że „zdarzenie ma charakter kryminalny” i w związku ze sprawą zatrzymana została jedna osoba.

Domniemany sprawca w rękach policji

Zatrzymany to 19-letni mieszkaniec Radzionkowa. W Prokuraturze Rejonowej w Tarnowskich Górach mężczyźnie przedstawiono zarzut zabójstwa w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Śląska policja informowała, że sąd zadecydował o zastosowaniu wobec niego aresztu tymczasowego na okres trzech miesięcy. – Przyznał się on do wszystkiego. Jeśli chodzi o motywy, ten mężczyzna podczas przesłuchania przyznał, że coś kazało mu odebrać życie tej kobiecie – powiedziała Anna Szymocha-Żak, prokurator rejonowa w Tarnowskich Górach.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 19-latek poznał 18-latkę z Bytomia kilka godzin wcześniej – w autobusie w Katowicach, którym oboje przyjechali do Tarnowskich Gór. Potem pojechali do jednego z mieszkań w Radzionkowie.

Zbrodnia w Radzionkowie. Są wyniki sekcji zwłok

Śledczy dysponują już wynikami sekcji zwłok. – Wstępne ustalenia sekcji zwłok wskazują na taką przyczynę zgonu jak zakładaliśmy, czyli uduszenie. Jest zlecony cały szereg badań – toksykologicznych, histopatologicznych, a także fonoskopijnych – przekazała Anna Szymocha-Żak.

