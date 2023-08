Tragiczny finał poszukiwań w Mostkach. Sądecczyzna żegna ofiary „dzikich stawów”

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 14 sierpnia. Młodzi mężczyźni surfowali na niestrzeżonym stawie w Mostkach. Około godziny 15:30 deska nagle się przewróciła, a 12-letni Wojtek i 20-letni Szymon zniknęli pod wodą. Kiedy przez długi czas się nie wynurzali, świadkowie zaalarmowali służby.

Tragedia w Mostkach obok Starego Sącza

Na miejsce zadysponowano zastępy strażackie z Nowego Sącza, Starego Sącza i Gołkowic Górnych. W akcji poszukiwawczej udział wzięli również płetwonurkowie oraz patrol policji, który w chwili zdarzenia znajdował się w okolicy. Po czterogodzinnych działaniach, około godziny 20 ze stawu wyłowiono dwa ciała. „Lekarz stwierdził zgon” – poinformowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołkowicach Górnych.

Tragiczna śmierć młodych mężczyzn poruszyła mieszkańców ziemi sądeckiej. Setki osób wyraziły współczucie oraz przekazały kondolencje rodzinie zmarłych pod emocjonalnym wpisem ich matki oraz babci. W lokalnych portalach informacyjnych opublikowano zdjęcia chłopców i pożegnano ich słowami modlitwy.

Lokalna społeczność żegna Wojtka i Szymona

Do zdarzenia odniosła się także społeczność IV LO im. Świętej Kingi w Nowym Sączu. „Z wielkim bólem serca, informujemy o tragicznej śmierci naszego absolwenta, wspaniałego ucznia, sympatycznego Kolegi, miłego człowieka Szymona” – przekazała placówka.

„»Bóg widzi śmierć i inaczej niż my. My widzimy ją jako ciemny mur, Bóg – jako bramę« Walter Flex. Całej rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia. Łączymy się w modlitwie” – napisano we wpisie na Facebooku. W mediach społecznościowych bliscy poinformowali, że uroczystości pogrzebowe odbędą się 19 sierpnia. 12-letni Wojtek zostanie pochowany na cmentarzu w Gaboniu, a ostatnie pożegnanie 20-letniego Szymona odbędzie się w Przysietnicy.

