Nadchodzą burze z gradem. IMGW wydał ostrzeżenie

Przed nami kolejny upalny weekend. W całej Polsce, poza częścią Pomorza, Żuław i obszarów podgórskich, zapowiedziano wysokie temperatury.

"Dziś (19.08) możliwe intensywne opady deszczu i burze z gradem. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Śledź komunikaty pogodowe" – komunikat o takiej treści wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. śląskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

IMGW przekazał, że utrzymująca się w większości kraju upalna, duszna, parna i burzowa pogoda przez cały dzień będzie niekorzystnie wpływać na organizm człowieka. „Jedynie na wybrzeżu warunki biometeorologiczne rano i wieczorem będą korzystne, natomiast w ciągu dnia przejściowo niekorzystne” – podano.

IMGW ostrzega. Burze z gradem nadciągają nad Polskę

W sobotę burze wystąpią na obszarze prawie całego kraju, oprócz krańców zachodnich komórki burzowe będą generowały głównie silne opady deszczu. Natężenie może sięgać 30mm/h, a sumy opadów punktowo do 50mm. Burze będą na ogół rozproszone, nie tworząc większych zorganizowanych struktur.

Instytut wydał ostrzeżenia meteorologiczne. „Prognozowane są burze z opadami od 20mm do 35mm i porywami wiatru do 65km/h. Miejscami grad. Na płd. kraju opady mogą sięgać od 30mm do 40mm, lokalnie do 50mm, a porywy 75km/h” – wskazano.

Alerty obowiązują w województwach mazowieckim, małopolskim, łódzkim, śląskim, dolnośląskim oprócz powiatów w okolicach Jeleniej Góry i Wałbrzycha, wielkopolskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, opolskim, kujawsko-pomorskim, części woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego.

W piątek, 18 sierpnia, szczególnie dotknięta silnymi opadami deszczu została Łódź. Jak donosi "Dziennik Łódzki", w godzinach przedpołudniowych na Łódź nadciągnęła potężna burza z obfitymi opadami deszczu. W wielu miejscach na ulicach powstały rozlewiska, w których utknęły samochody. Zalane zostały lokale gastronomiczne i użytkowe. W Łodzi strażacy do godz. 12.30 zanotowali 25 interwencji związanych z burzami i opadami.

