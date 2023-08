Utrudnienia na kolei. Jeden z wagonów pociągu relacji Płock – Katowice wypadł z torów

Do zdarzenia doszło w sobotę w Zgierzu. Wykoleił się pociąg TLK 14100/1,,CHEMIK” relacji Płock- Katowice. Z tego powodu nastąpiły zakłócenia w prowadzeniu ruchu pociągów.

„Na odcinku Zgierz –Łódź Kaliska za pociąg TLK 14100/1 wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Od stacji Łódź Kaliska pociąg TLK 14100/1 zostanie uruchomiony składem zastępczym” – przekazał przewoźnik.

W Zgierzu wykoleił się pociąg. Skład miał został skierowany na zły tor

Z powodu wypadku pociągi IC nr 4520/1,,HUTNIK” oraz IC nr 5334/5,,KAZIMIERZ” będą skierowane drogą okrężną z pominięciem stacji Zgierz, Ozorków, Łęczyca, Łódź Żabieniec. Intercity apeluje o zwracanie uwagi na komunikaty megafonowe.

– Do zdarzenia doszło niedługo potem, na torze numer 1, kiedy pociąg „Chemik” opuszczał stację. Z torów wypadł trzeci wagon, do wykolejenia doszło jedną osią, nie doszło do przewrócenia – mówi TVN24 przedstawicielka PKP Intercity. Justyna Moskalewicz-Aderek przekazuje tvn24.pl, że ze wstępnych ustaleń wynika, że skład został skierowany na zły tor.

– Pragnę zaznaczyć, że dokładne okoliczności zostaną dokładnie sprawdzone przez komisję powołaną przez PKP Intercity oraz PKP Polskie Linie Kolejowe – dodała.

