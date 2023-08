Akcja policji w Poznaniu. Padły strzały, mężczyznę z toporkiem obezwładniono

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę Poznaniu przy ulicy Szelągowskiej. Jak donosi portal epoznan.pl, powołując się na relację czytelnika i policji, mężczyzna w kryzysie bezdomności „chwycił za toporek i zamachnął się nim w kierunku interweniujących policjantów”.

Padły strzały w Poznaniu. Agresywny mężczyzna zamachnął się toporkiem na policjanta

Wtedy funkcjonariusze mieli wyciągnąć broń i wezwać do zachowania zgodnie z prawem, ale nie przyniosło to zamierzonego skutku. Agresywny mężczyzna rozpoczął ucieczkę w kierunku rzeki Warty, by po chwili do niej wejść.

– Wówczas funkcjonariusze oddali po jednym strzale ostrzegawczym. Po chwili mężczyzna został wyciągnięty z rzeki, obezwładniony i zatrzymany – przekazał portalowi sierż. sztab. Łukasz Kędziora, z zespołu prasowego poznańskiej policji. Funkcjonariusz zapewnił, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

