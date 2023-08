„Niedyskrecje parlamentarne”. Polityk opozycji: Tusk przestał wierzyć, że będzie premierem

Dlaczego Szymon Hołownia nie chciał się zgodzić na koalicję Trzeciej Drogi z Agrounią? Czy listy kandydatów KO obniżają szanse na zwycięstwo tej formacji w wyborach do Sejmu? Czy Magdalena Ogórek wystartuje do Sejmu z listy PiS? Co nie podoba się prezydenckim ministrom? Jakim środkiem lokomocji porusza się ostatnio Michał Dworczyk? O tym i innych sprawach piszemy w „Niedyskrecjach parlamentarnych”.

Start Michała Kołodziejczaka z list Koalicji Obywatelskiej wywołał duże zamieszanie. Po ogłoszeniu tej decyzji politycy PSL, którzy rozmawiali z liderem AgroUnii o wyborczym sojuszu, mieli nietęgie miny. Zerwali bowiem ten sojusz za namową Szymona Hołowni, który nie zgadzał się na wspólną listę z AgroUnią. Jeden z naszych rozmówców znający kulisy rozmów między Szymonem Hołownią, a Władysławem Kosniakiem-Kamyszem mówi, że argumentacja lidera Polski 2050 w sprawie Kołodziejczaka zahaczała o teorię spiskową. – Hołownia przekonywał Kosiniaka, że za Kołodziejczakiem stoi Adam Hofman, dawniej spin doktor PiS-u. Twierdził, że po wyborach Kołodziejczak pójdzie do rządu Jarosława Kaczyńskiego, bo prezes PiS przekabaci go, jak Pawła Kukiza – mówi nasz informator. W Platformie Obywatelskiej nie ma zrozumienia dla decyzji szefa PO w sprawie transferu Michała Kołodziejczaka. – Autentycznie nie widziałem jeszcze tak zszokowanych dołów partyjnych, nie rozumiejących decyzji szefa – mówi nasz rozmówca. Jego zdaniem Donald Tusk wziął na listy KO nieobliczalnego polityka, z którym będą w przyszłości kłopoty.