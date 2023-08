Makabryczne odkrycie w ogrodzie w Poczesnej. To szczątki zaginionego mężczyzny?

W trakcie prac ziemnych w Poczesnej nieopodal Częstochowy odnaleziono ludzkie szczątki. Wszystko wskazuje na to, że to zaginiony ok. dwa lata temu mieszkaniec miejscowości. – Zatrzymaliśmy jedną osobę, która może mieć związek ze sprawą – informuje prokuratura.

Do zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę, 19 sierpnia, ok. południa, w miejscowości Poczesna w województwie śląskim. Zakopane w ogrodzie szczątki ludzkie Znajduje się tam dom, który należał niegdyś w całości do Zbigniewa S. i jego zmarłej siostry. Po śmierci kobiety mężczyzna sprzedał część nieruchomości. Nowi właściciele rozpoczęli jej kapitalny remont. W trakcie prac ziemnych w ogrodzie operator koparki natrafił na zeszkieletowane ludzkie szczątki. Prace zostały natychmiast wstrzymane, a na miejsce została wezwana policja. — Jakiś miesiąc temu pojawili się tu fachowcy, najpierw skuwali tynki w środku domu, a teraz zabrali się za roboty na podwórku. Zbyszek przeniósł się do części, która kiedyś należała do jego siostry — zrelacjonował w rozmowie z dziennikiem „Fakt” okoliczny mieszkaniec. Odnaleziono zaginionego Tomasza Z? Ze wstępnych ustaleń śledztwa wynika, że w ogrodzie odnaleziono prawdopodobnie szczątki Tomasza Z., który mieszkał w Poczesnej. Mężczyzna zaginął ok. dwa lata temu. Natomiast z nieoficjalnych doniesień „Faktu” wynika, że zaginiony bywał we wspomnianym domu, gdzie odbywały się mocno zakrapiane alkoholem imprezy. Prokuratura: Trwają intensywne przesłuchania W sprawie została dotychczas zatrzymana jedna osoba. Śledczy zastrzegają, że obecnie nie ma ona statusu podejrzanego, tj. nie postawiono jej żadnych zarzutów. — Zleciliśmy szczegółowe badania genetyczne, które muszą to potwierdzić lub wykluczyć. Na ich wyniki trochę trzeba będzie poczekać (...) Przeprowadzona zostanie sekcja zwłok, która da odpowiedź, jak doszło do śmierci. Zatrzymaliśmy jedną osobę, która może mieć związek ze sprawą. Trwają intensywne przesłuchania – poinformował prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Czytaj też:

