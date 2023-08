Rewolucja technologiczna w ostrowskim kościele. Wierni wpłacą „na tacę” kartą

Przed Bogiem nie uciekniesz, nawet jeśli nie masz drobnych „na tacę”. Teraz to także żadna wymówka, a przynajmniej nie w Parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim. Tamtejszy proboszcz wpadł na doskonały pomysł, który znacząco ułatwi wiernym składanie ofiar przy okazji wizyty w świątyni.

Technologicze nowinki w Ostrowie Wielkopolskim

Parafia Miłosierdzia Bożego nie pozwala sobie na zostanie w technologicznym tyle, o czym już dała znać nie raz, chociażby przy okazji pandemii. Wówczas te ważniejsze msze oglądać można było na żywo, w internecie, bez konieczności narażania swojego zdrowia.

Teraz także najnowsza technologia zawitała do owej parafii, jednak zamiast kamer przyniosła interesujący panel stojący tuż za ławkami. Wierni od kilku dni mają do dyspozycji… „ofiaromat”.

Choć brzmi interesująco, to jest to niemal najzwyklejszy terminal płatniczy, na którym wierni mogą wybrać kwotę ofiary i natychmiastowo ją uiścić nie martwiąc się o to, czy w kieszeni pozostały jakieś drobne.

„Ofiaromaty” coraz popularniejsze

Takie rozwiązanie nie powinno dziwić. Już ponad połowa Polaków zdecydowanie preferuje płatności bezgotówkowe całkowicie zapominając o braniu ze sobą portfela, a co dopiero gotówki. Takiego też zdania są twórcy „ofiaromatów”.

„Ofiaromat zaprojektowaliśmy z myślą o wiernych, którzy coraz częściej stosują transakcje bezgotówkowe. Urządzenie to umożliwia samodzielne składanie ofiar. Jest łatwe w użyciu, zapewnia bezpieczeństwo transakcji i dyskrecję dla ofiarodawcy. Automat jest prosty w użyciu, a zamontowany terminal realizuje transakcje z wielu kart płatniczych i telefonów komórkowych” – czytamy na stronie jednego z producentów.

Producent daje cały wachlarz możliwości

Jak się okazuje, istnieje szeroka możliwość personalizacji urządzeń. Do wyboru są różne wersje kolorystyczne (brodowa, szara, czarna i zielona) oraz rozmaite panele informacyjne („Ofiara dla ubogich”, „Ofiara na kościół”, „Ofiara na organy”).

Możliwe jest także ustawienie określonych czynności po otrzymaniu ofiary – np. włączenie oświetlenia ołtarza. Niestety najpewniej nie jest to funkcja dostępna w wersji zakupionej przez ostrowską parafię.

Czytaj też:

Nie żyje ksiądz Piotr Ziółkowski. Media: Śmiertelnie potrącił go pociągCzytaj też:

Skandal na Kaszubach. Parafianie uhonorowani tablicą księdza skazanego za molestowanie 15-latki