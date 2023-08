„Niemieckie media deprecjonują Polskę”. Pełnomocnik rządu odpiera zarzuty dot. działań CBA

Pracująca od 30 lat w Niemczech lekarka Maria Kubisa oferuje potrzebującym zabiegi aborcji oraz sterylizacji. Pomaga w ten sposób m.in. Polkom i tłumaczy, że jej misja polega na zapewnieniu kobietom wolności decydowania o swoim ciele. 58-latka oprócz pracy w Prenzlau pojawia się też we własnym gabinecie ginekologicznym w Szczecinie.

Polska lekarka mówi o zastraszaniu przez CBA. Stanisław Żaryn zabrał głos

Kubisa tłumaczyła, że kobiety zwyczajnie boją się, że będą zmuszane do urodzenia dziecka z ciężkimi uszkodzeniami ciała lub niezdolnego do przeżycia. To w jej gabinecie w styczniu tego pojawili się funkcjonariusze CBA. Pięciu funkcjonariuszy miało szukać dokumentów jednej z pacjentek, która rzekomo poddała się nielegalnej aborcji.

Temat ten pojawił się w niemieckich mediach. – Chcą mnie zastraszyć i wywrzeć na mnie presję, ponieważ nie podoba się im to, co robię w Niemczech. Chcą mnie wyrzucić z Polski – zwracała uwagę Kubisa.

Głos w tej sprawie zabrał pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn. W rozmowie z portalem tvp.info podkreślił, że „działania CBA w gabinecie ginekologicznym w Szczecinie zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami”.

Pełnomocnik rządu krytykuje niemieckie media. „To manipulacja”

Minister ocenił, że „tezy niemieckich mediów kolportowane w tej sprawie mają znamiona działań politycznych”. Jego zdaniem, manipulacja dotycząca czynności CBA „służy do budowy wypaczonego obrazu działań nie tylko Biura, ale również do manipulowania obrazem Polski i pokazywania jej jako kraju opresyjnego”.

– Budzi to sprzeciw i jest niezgodne z prawdą. Niestety wpisuje się to w widoczny ostatnio trend opisywania Polski przez media niemieckie – coraz więcej przekazów układa się w spójną kampanię deprecjonowania Polski, prowadzoną przez podmioty niemieckiego rynku medialnego oraz tamtejszych polityków – mówi tvp.info Stanisław Żaryn.

