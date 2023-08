Tragedia w Brzezowej. Rodzice 5-miesięcznej dziewczynki z zarzutami

Nie żyje 5-miesięczna dziewczynka z Brzezowej pod Jasłem na Podkarpaciu. Nie są znane okoliczności i przyczyny śmierci dziecka, sprawę wyjaśni prokuratura. O tym, że dziewczynka zmarła, w sobotę rano zgłosili służbom jej rodzice.

Rodzice dziewczynki byli nietrzeźwi

W sobotę, 19 sierpnia, w godzinach porannych służby zostały zawiadomione o śmierci kilkumiesięcznej dziewczynki. Zgłoszenia dokonali jej rodzice. Kiedy policja przyjechała na miejsce ustalono, że oboje byli pod wpływem alkoholu. U 22-letniej matki wykazano 1,5 promila alkoholu, a u jej partnera, 24-latka, 1 promil alkoholu.

W związku z faktem, że oboje byli nietrzeźwi, postawiono im zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 3 lat więzienia. Prokuratura domaga się aresztu dla pary, wniosek o to trafił już do sądu w Jaśle

Sekcja wyjaśni okoliczności śmierci dziewczynki

Jak zaznacza w rozmowie z RMF FM Grażyna Krzyżanowska, prokurator rejonowy w Jaśle, nie można wykluczyć tzw. zespołu śmierci łóżeczkowej. Wszystkie okoliczności wyjaśnią śledczy. We wtorek przeprowadzona zostanie sekcja zwłok, jednak według wstępnych ustaleń dziecko było zadbane i nie stwierdzono u niego żadnych śladów zewnętrznej ingerencji, np. pobicia.

Czytaj też:

20 patroli próbowało zatrzymać "Tarzana". Chciał wysadzić WatykanCzytaj też:

Nielegalne składowisko śmieci. Podpisano umowę na usunięcie odpadów