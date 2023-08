Andrzej Duda pozuje w nietypowym stroju. „Trochę ruchu rano? Polecam każdemu!”

W poniedziałek, 21 sierpnia prezydent Andrzej Duda opublikował na Instagramie zdjęcie z polskiego lasu. „Trochę ruchu rano? Polecam każdemu! Nie trzeba dużo…” – podpisał fotografię. Wpis opatrzył także hashtagami: #zdrowo, #ruchtozdrowie, #biegambolubie i #polskajestpiekna.

Andrzej Duda biegał w lesie

Polityk znany jest z zamiłowania do sportu i natury. Do najnowszego zdjęcia zapozował w czarnym, obcisłym stroju sportowym i czerwonych butach do biegania. „Fakt” ustalił, że ubrania prezydenta mogły kosztować nawet 1200 złotych.

Dwa tygodnie wcześniej Andrzej Duda udostępnił na Instagramie „selfie” w czarnej sportowej bluzie oraz ze słuchawkami w uszach. „Każda chwila aktywności sportowej jest cenna” – napisał prezydent. Podczas górskiej przebieżki udał się pod Kapliczkę Bulandy w Gorcach, obok której również się sfotografował. Zdjęcie opatrzył hashtagiem #polskajestpiekna.

Prezydent promuje aktywny tryb życia

Postawę polityka pochwala część jego obserwatorów. „Super. Pozdrawiam, prawdopodobnie najbardziej wysportowany wśród dotychczasowych prezydentów” – napisała pod najnowszym zdjęciem jedna z internautek. „Brawo Panie Prezydencie! W zdrowym ciele zdrowy duch” – dodał ktoś inny. „Widać moc u Prezydenta” – skomentował internauta.

Andrzej Duda promuje sport również na inne sposoby. W lutym tego roku wziął udział w charytatywnych zawodach w narciarstwie alpejskim i został okrzyknięty „pierwszym narciarzem Rzeczypospolitej”.

Polityk wspiera różne dyscypliny sportowe

Cztery miesiące później zainaugurował pierwsze w historii e–sportowe Mistrzostwa Europy, rozgrywane w ramach Igrzysk Europejskich Kraków–Małopolska 2023. – Gaming w tym wydaniu jest sportem, z którym związane są wszystkie ideały olimpijskie: fair play, uczciwość, ale przede wszystkim szlachetna sportowa rywalizacja młodych ludzi – powiedział wówczas Andrzej Duda.

