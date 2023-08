Silny wybuch gazu w Rogowie. Pod gruzami znaleziono ciało kobiety

We wtorek doszło do silnego wybuchu gazu w domu w Rogowie w powiecie koneckim. Akcja poszukiwawcza skończyła się tragicznie. Strażacy dotarli do ciała 82-letniej kobiety.

Służby otrzymały zgłoszenie o wybuchu około 8:00 rano. Radio Kielce informowało, że na miejsce skierowano 10 zastępów straży pożarnej. Dołączyła do nich grupa poszukiwawczo-ratownicza z Kielc. Ustalono, że w budynku przebywała jedna osoba. Niestety akcja poszukiwawcza skończyła się tragicznie. Strażacy znaleźli pod gruzami ciało 82-letniej kobiety. Ze względu na rozległe obrażenia odstąpiono od czynności medycznych. Lekarz stwierdził zgon. Wybuch gazu w Rogowie. Trudna akcja ratowników „Trwają działania w Rogowie po wybuchu gazu w domu jednorodzinnym, obecnie trwa przeczesywanie gruzowiska” – przekazali strażacy. Według st. kpt. Marcina Bajura 3/4 budynku zostało zniszczone. Dom groził zawaleniem, co utrudniało akcję ratowników. St. kpt. Mariusz Czapelski z KP PSP w Końskich powiedział Interii, że w domu prawdopodobnie wybuchła jedenastokilogramowa butla z gazem. W czwartek 10 sierpnia do wybuchu gazu doszło także w dwukondygnacyjnym budynku jednorodzinnym w Chełmży (województwo kujawsko-pomorskie). Lewa część domu uległa zniszczeniu. Portal Toruń Nasze Miasto informował, że mężczyzna z bardzo poważnymi poparzeniami trafił do specjalistycznego szpitala w Poznania, a starsza kobieta do lecznicy w Chełmży. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. twitter

