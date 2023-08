Zatrzęsła się ziemia w okolicach Katowic. Relacje świadków

Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne jest międzynarodową, pozarządową organizacją non-profit, która przedstawia aktualne raporty o trzęsieniach ziemi. W czwartek przed południem przekazano informacje ze Śląska. Wstrząs o magnitudzie 3,8 wystąpił o koło godziny 9:40.

W Polsce znów zatrzęsła się ziemia. Świadkowie mówią o tąpnięciu

„Tąpnięcie górnicze, mocno odczuwalne w Rudzie Śląskiej” – napisał jeden z internautów. Z relacji świadków wynika, że zatrzęsła się ziemia w Zabrzu, Wieliczce oraz w Świętochłowicach. „Dało się odczuć w Chorzowie” – dodaje inny użytkownik. „Mocno oduczyliśmy w Bytomiu” – czytamy. „Silnie odczuliśmy w Zabrzu, podobnie inni domownicy” – piszą świadkowie.

Portal wkatowicach.eu przekazał, że do silnego wstrząsu doszło w kopalni Bobrek-Piekary w Bytomiu. „Wstrząs był odczuwalny w wielu miastach aglomeracji. Ze wstępnych informacji przekazanych nam przez Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, nie ma osób poszkodowanych. Trwa ustalanie wartości energii wstrząsu” – podano.

Wstrząs w bytomskiej kopalni Bobrek-Piekary

Podobne zdarzenie miało miejsce 10 sierpnia. Wówczas w nocy ze środy na czwartek w Polsce zatrzęsła się ziemia. Informację o incydentach w okolicach Lubina i Legnicy podało także Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne.

Wcześniej w lipcu doszło do silnego wstrząsu w okolicach kopalni Rudna w Polkowicach. Epicentrum trzęsienia ziemi znalazło się 18 kilometrów na północny-zachód od Lubina i około 31 kilometrów od Legnicy.

Trzęsienie ziemi w Polkowicach, odczuwalne na dużym obszarze

Wstępne informacje mówiły o magnitudzie 4,9. Radio Wrocław podało jednak później, że wstrząs osiągnął 4,5 stopnia w skali Richtera. Lokalni dziennikarze dodawali, że był on „odczuwalny w sporej części Zagłębia Miedziowego”.

Znajdująca się w epicentrum trzęsienia ziemi kopalnia Zakładów Górniczych „Rudna” to zakład należący do KGHM Polska Miedź. Jest to jedna z trzech nadal czynnych kopalni miedzi w naszym kraju. Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej KGHM Polska Miedź Piotr Chęciński w rozmowie z Polską Agencją Prasową przekazał wówczas, że wstrząs w kopalni był „silny”. Ocenił jego moc na „górniczą ósemkę”.

