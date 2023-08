Rekordowe podwyżki dla Trybunału Konstytucyjnego. Ile może zarobić Przyłębska?

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mogą liczyć w tym roku na rekordowe podwyżki – informuje „Fakt”. Wynika to z możliwej zmiany w sposobie obliczania wynagrodzeń osób zasiadających w Trybunale. Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało powrót do dawnego schematu, od którego odchodzono w ostatnich latach.

W poprzednich latach rząd rezygnował z tej zasady

Wynagrodzenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego obliczane jest na podstawie mnożonego pięciokrotnie przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale poprzedniego roku. I tak, dla przykładu, w poprzednim roku wyniosło ono 6 tys. 156 zł 25 gr brutto, jednak ze względu na oszczędności rząd jako podstawę uznał niższą kwotę – 5 tys. 444 zł 42 gr brutto. Podobnie postępował także w poprzednich latach.

Ministerstwo potwierdziło chęć powrotu do dawnego sposobu liczenia wynagrodzeń

Teraz może się to zmienić za sprawą propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości, aby wrócić do dawnego sposobu obliczania płac. Jeżeli tak by się stało, to podstawą byłoby 7 tys. 005 zł 76 gr brutto. Obecnie sędziowie TK zarabiają, bez dodatków stażowych i tych wynikających z pełnionych funkcji, 27 tys. 222 zł 20 gr brutto. Jeżeli zmiana wejdzie w życie, to podstawową pensją w przyszłym roku będzie 35 tys. 028 zł 80 gr brutto.

Planowane zmiany, a raczej powrót do dawnej reguły, potwierdziło „Faktowi” Ministerstwo Sprawiedliwości. – W przedłożonym przez Ministra Sprawiedliwości do Ministra Finansów wstępnym projekcie budżetu na 2024 r. zaplanowano wydatki na wynagrodzenie sędziów zgodnie z opublikowanym 9 sierpnia komunikatem GUS w sprawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2023 r. oraz z przepisami ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych – informuje resort.

Sędzia Przyłębska zarobi nawet 10 tys. zł więcej

Rekordzistką zarobków, co nie powinno dziwić, będzie prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Jej wynagrodzenie, także bez dodatku stażowego, wzrosnąć ma o niemal 10 tys. zł. Jeśli zmiany zostaną wprowadzone, to w 2024 roku wyniesienie ono 43 tys. 435 zł 71 gr brutto.

Dziennik zwraca przy tym uwagę na fakt, że Trybunał Konstytucyjny nie wykazuje się w ostatnich latach najwyższym tempem rozpatrywania spraw. W sierpniu nie zebrał się on ani razu a w lipcu rozprawy odbywały się zaledwie przez dwa dni.

– Mamy sprawy, które nie mogą się doczekać terminu rozpatrzenia, z tą najważniejszą na czele. Chodzi o ustawę o Sądzie Najwyższym, której przyjęcie odblokuje pieniądze z funduszy europejskich, w tym na KPO. Mówimy o setkach miliardów złotych na inwestycje w czasie, kiedy Polska wpadła w recesję – komentuje propozycję zmian Krzysztof Kwiatkowski, senator i były minister sprawiedliwości.

