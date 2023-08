Ambasada USA w Mińsku ostrzegła swoich obywateli. Polska SG wydała komunikat

Kilka dni temu Ambasada USA w Mińsku wydała alert, za pośrednictwem którego po raz kolejny ostrzegła Amerykanów przed podróżowaniem na Białoruś, a tym, którzy przebywają na terenie wspomnianego kraju, zalecono szybki wyjazd. „Nie jedźcie na Białoruś. Obywatele USA przebywający na Białorusi powinni natychmiast ją opuścić” – czytamy.

Polska SG odpowiada na apel Ambasady USA

W tym kontekście został przypomniany komunikat z kwietnia, w którym również wyrażano obawy związane z podróżowaniem lub pozostawaniem na Białorusi. „Białoruskie władze zatrzymały dziesiątki tysięcy osób, w tym amerykańskich obywateli za rzekome powiązania z partiami opozycyjnymi i rzekomy udział w demonstracjach politycznych. Aresztowano amerykańskich obywateli przebywających w pobliżu demonstracji. Niektórzy padli ofiarą nękania i/lub złego traktowania przez białoruskich urzędników” – relacjonowano w komunikacie.

W środę 23 sierpnia polska Straż Graniczna wydała krótki komunikat, w którym odniosła się do sprawy. „W związku z apelem Ambasady USA do obywateli amerykańskich o pilne opuszczenie terytorium Białorusi informujemy, że mogą oni wjeżdżać do Polski przez przejście graniczne w Terespolu” – czytamy na platformie X (dawniej Twitter).

Litwa zamknęła dwa przejścia graniczne z Białorusią

Kilka dni wcześniej, o północy z czwartku na piątek 18 sierpnia, litewskie władze zamknęły przejścia na granicy z Białorusią w Szumsku i Twereczy. – O godzinie 24.00 oficjalnie zamknięto przejścia graniczne Szumsk i Twerecz. Zamknięto bramy między litewskimi i białoruskimi przejściami granicznymi, a także ułożono kolczasty pas – przekazała rzeczniczka litewskiej Straży Granicznej.

Ruch pojazdów został przekierowany do przejścia granicznego w Miednikach, będącego największym i najlepiej wyposażonym techniczne punktem kontrolnym na granicy litewsko-białoruskiej.

