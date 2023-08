Podpalił auta należące do księży. Wrócił, żeby obserwować akcję gaśniczą

Do podpaleń doszło w poniedziałek, 21 sierpnia w okolicach kościołów przy ul. Poniatowskiego i ul. Chorzowskiej w Gliwicach. „Zbieżność czasu i miejsca pożarów od razu sugerowała, że doszło do celowych podpaleń” – przekazał rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Gliwice. Podpalono samochody pod kościołami

Na miejscach zdarzeń straż pożarna przeprowadziła akcje gaśnicze, którym z dużym zainteresowaniem przyglądał się jeden ze świadków. Ogień strawił trzy samochody osobowe marki Kia Sportage, Renault Clio i Skoda Fabia. Straty oszacowano na 150 tys. złotych. Oprócz strażaków, pod kościołami pojawili się także funkcjonariusze z KMP w Gliwicach.

facebook

„Przeprowadzili oględziny i zajęli się ustalaniem okoliczności zdarzenia oraz ewentualnych świadków” – poinformował rzecznik. Policjanci przejrzeli także nagrania z publicznych i prywatnych kamer monitoringu. Podjęte działania doprowadziły ich do potencjalnego sprawcy – mężczyzny, który obserwował akcje gaśnicze. Podejrzany został zatrzymany tego samego dnia, kilka minut po godzinie 22:00. W chwili ujęcia miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu.

Podpalacz obserwował akcję gaśniczą

35-latek przyznał się do popełnienia przestępstwa, ale nie potrafił wyjaśnić, dlaczego podpalił samochody należące do księży. Funkcjonariusze przewieźli go do aresztu. „Do tej pory miał »czystą kartotekę«” – przekazano w policyjnym komunikacie. Za zniszczenie cudzego mienia grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności. O dalszych konsekwencjach zadecyduje prokuratura oraz sąd.

twitter

Do sytuacji odnieśli się politycy Suwerennej Polski. We wpisie opublikowanym na partyjnym profilu w serwisie X, dawniej Twitter nazwali podpalenie „kolejnym przykładem ataku na księży”. „To jest systematyczne prześladowanie chrześcijan. Chrystianofobia” – dodał w osobnym wpisie Dariusz Matecki.

Czytaj też:

Katastrofa budowlana niedaleko Złotoryi. Spod gruzów wydobyto ciałoCzytaj też:

Wypadek BMW pod Włodawą. Nie żyje 21-letni pasażer