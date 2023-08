Orłoś po aferze z „symetrystami” do organizatorów Campusu: Lepiej spełnić żądanie trolla, bo się obrazi?

Nie wiem, jaki był tok myślenia polityków, organizatorów Campusu? Że trolle mogą się na nich obrazić? Odwrócić się od nich? Przerzucić swój hejt na drugą stronę? I lepiej z nimi dobrze żyć, bo jeśli troll nie życzy sobie kogoś w panelu, należy spełnić jego żądanie? To absurd, terror, zwłaszcza, że z perspektywy kampanii wyborczej KO – jestem o tym przekonany – większe znaczenie ma to, co dzieje się w świecie rzeczywistym, a nie w tym sztucznym tworze, jakim jest platforma X – mówi Maciej Orłoś.

Wiktor Krajewski: Z bólem zrezygnowałeś z udziału w Campusie Polska Przyszłości? Maciej Orłoś: Gdy otrzymałem propozycję wzięcia udziału w panelu dotyczącym przyszłości TVP, ucieszyłem się z tej możliwości, że będę częścią ważnej rozmowy razem z Justyną Dobrosz-Oracz oraz z Markiem Czyżem. W dzisiejszych czasach niezbyt często pojawiają się możliwości rozmowy na tak ważne tematy w realu, a tu stanąłem przed taką szansą. Campus Polska Przyszłości to miejsce pełne dobrej energii, na kampus Uniwersytetu Olsztyńskiego przyjeżdżają studenci z całej Polski oraz wielu specjalistów. Z czasem mój entuzjazm osłabł i poczułem, że nie mogę zachować się inaczej: zmuszony jestem dać wyraz sprzeciwu wobec sytuacji sprzed kilku dni.