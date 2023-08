Jak Zawiercie „dobija” turystów. „Brakuje dwóch rzeczy”

Trudno wyobrazić sobie lepsze warunki turystyczne niż te, jakie daje Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Znajdą tu coś dla siebie miłośnicy jazdy na rowerze – zarówno po płaskim, jak i po górach, a dla piechurów czerwony szlak jurajski, który biegnie od Krakowa do Częstochowy, to okazja do sprawdzenia się zarówno na długim dystansie, jak i na krótkich podejściach. Sądząc po liczbie samochodów 4x4, parki krajobrazowe i obszary chronione nie są przeszkodą dla miłośników offroadu.

Na upartego można też żeglować i surfować na Zalewie Porajskim, choć chyba największym atutem regionu są skałki, które czynią go mekką wspinaczy i, wspólnie z jaskiniami i przytulonymi do skalnych ostańców warowniami jurajskimi, stanowią dodatkowy argument dla okazjonalnych turystów, pragnących „zwykłego” wypoczynku ze zwiedzaniem.

Do tego wisienka na torcie: biorąc pod uwagę odległość niecałych 300 kilometrów i szybkość dojazdu (w Zawierciu zatrzymują się nawet niektóre pendolino, a samochodem dojedziemy tam w niecałe 3 godziny), to Jura powinna być jednym z najatrakcyjniejszych regionów dla warszawskiego turysty.

Niestety, ten tekst nie przynależy do kącika „Odkrywamy Polskę” ani do gatunku recenzji turystycznych. Trzeba bowiem dolać łyżkę dziegciu do beczki miodu: